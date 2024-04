/FOTO/ Pes Rek se dostal do péče útulku Pet Heroes Lanškroun poté, co ho úřady odebraly majitelům kvůli týrání. Místo obojku měl kolem krku řetěz, na první pohled byl zanedbaný a mezi zadníma nohama měl velký nádor, který mu tlačil na střeva a překážel při chůzi i močení. O případu jsme již psali, teď přinášíme lepší zprávy.

Nádor Rekovi tlačil na střeva | Foto: Pet Heroes

„Rek byl vyplašený, ale zároveň moc vděčný, možná vůbec poprvé cítil lásku. Od začátku navíc krásně jedl a mazlil se, takže bylo jasné, že má ještě spoustu chuti do života,“ popisuje vedoucí útulku Renata Kristková. I přes týrání hrozilo, že by se Rek mohl v budoucnu k majitelům vrátit. „Vzali jsme si ho pod sebe do plné péče, abychom tak zajistili, že už mu návrat do nevhodných podmínek nikdy hrozit nebude. To ale zároveň znamenalo, že obec už nehradila náklady a ošetření,“ osvětluje Renata.

K tomu, aby Rek mohl poznat svět z té lepší stránky, bylo potřeba hlavně operativní odstranění nádoru. „Zvedla se vlna solidarity a lidé Rekovi přispěli spoustu peněz, za což jsme moc vděční. Operace dopadla dobře a odebrání nádoru přineslo Rekovi velkou úlevu, chůze i pohyb celkově jsou pro něj teď o moc příjemnější a viditelně se cítí lépe,“ popisuje Renata.

Během vyšetření se bohužel ukázaly další útvary na prostatě, močovém měchýři, ledvinách i v okolí střev a konečníku. Přesto na Reka kromě úspěšného zákroku čekala alespoň ještě jedna dobrá zpráva. „V tuhle chvíli je pro Reka nejlepší paliativní péče, a proto jsme moc rádi, že našel trvalý domov, kde bude už napořád obklopený láskou. Bude trávit dny v klidném prostředí rodinného domu,“ osvětluje Renata. Rek se přestěhoval do Smečky z Knihánkova, z.s., což je organizace, která se stará výhradně o psí seniory – jde o domov důchodců pro psy.

„Nová rodina má s paliativní péčí u psů zkušenosti, takže u nich bude mít vhodné zázemí. Věříme, že se bude cítit skvěle a milovaně a podzim života si ještě náležitě užije.“ Rek bude v domově docházet na specializovanou onkologickou kliniku v Brně. A protože lidé mu poslali spoustu peněz, půjde s ním do psího domova seniorů i finanční balíček určený právě na Rekovu léčbu. „Ještě jednou moc děkujeme všem, kteří Rekovi pomohli zasláním daru, sdílením, komentáři nebo vyjádřením podpory. Jste skvělí a moc si toho vážíme,“ dodává Renata.

Tisková zpráva neziskové organizace Pet Heroes

