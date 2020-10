Rady do zahrady – celer

Sklizeň celeru připadá na říjen. Přicházejí již první mrazíky, a proto je třeba celer, přestože ještě roste, sklidit a dobře uskladnit, protože namrzlé, ale i předčasně sklizené celerové bulvy jsou méně trvanlivé. Bulvy opatrně vyjmeme tak, abychom je nepoškodili, protože jinak by během skladování hnily. Kořeny zkrátíme na 2 až 4 cm a odstraníme z nich zeminu. Listy rukou opatrně odstraníme, aby bulvy nevadly, ponecháme jen malé srdíčko nejmladších lístků. Upravené bulvy zakládáme ihned po sklizni do písku nejlépe do studeného sklepa.

Zelenina | Foto: Zdeněk Majer