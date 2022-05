Hlavní iniciátorkou projektu Putování s handicapem je Renáta Moravcová, která se před několika lety musela sama vyrovnat se ztrátou zraku, což obrátilo její dosavadní život vzhůru nohama. „Do té doby mě každý zdravil a měla jsem spoustu přátel. Pak mě ovšem lidé zdravit přestali, na ulici se mě báli oslovit, dokonce někdy schválně pozorovali, jak si v jednotlivých situacích, které pro mě byly úplně nové, poradím. Trvalo poměrně dlouhou dobu, než jsem našla pochopení u zbytku společnosti,“ popisuje svůj vlastní příběh, na jehož základě se rozhodla začít se společenskou osvětou.

Putování s handicapem je společensko-vzdělávací akce, v jejímž rámci se handicapovaní snaží prostřednictvím besed přiblížit jejím účastníkům, co obnáší život se zdravotním postižením, ale také ukázat, jak mohou člověku s konkrétním typem postižení pomoci. „Součástí besed je také ukázka kompenzačních pomůcek. Každý účastník navíc dostane možnost vyzkoušet si například chůzi s bílou holí, klapkami na očích nebo pohyb na invalidním vozíku,“ prozrazuje Moravcová s tím, že to v konečné fázi napomáhá vzájemnému porozumění všech zúčastněných.

„Je potřeba si uvědomit, že handicapovaní i nehandicapovaní jsou si zcela rovni, žijí na světě společně, nikoliv jen vedle sebe. Proto by členové obou táborů měli k sobě být ohleduplní a vzájemně si pomáhat,“ říká jasně předsedkyně dobrušského spolku Doteky naděje.

Projekt primárně cílí na žáky základních a středních škol. Svou pozornost ovšem zaměřuje rovněž na děti v mateřských školách, zároveň je součástí letních táborů a dětských akcí, které spolek Doteky naděje organizuje. „Pro rozvoj naší společnosti je to bezesporu krok správným směrem, proto bychom rádi podporovali podobné projekty i nadále. Vzdělávání nejmladších generací považujeme za velmi důležité, protože už právě ve školách se začínají tvořit první společenské vazby mezi zdravými a handicapovanými. Přínos tohoto projektu dokazuje i to, že jsou to nejčastěji právě žáci základních a středních škol, kteří ve chvílích, kdy je to potřeba, neváhají handicapovaným lidem pomoci,“ říká Ladislav Kučera, ředitel Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Tento fakt považuje Renáta Moravcová za vůbec největší odměnu za práci spolku. Do budoucna by pak byla ráda, aby Doteky naděje přinášely do života handicapovaných stále více radostných okamžiků. „Zároveň bych chtěla, aby handicapovaní věděli, že jim nabídneme pomocnou ruku, kdykoliv se na nás obrátí,“ dodává.

Letošní grantová výzva Region bez bariér Nadačního fondu ŠKODA AUTO se zaměřuje na podporu péče v domácím prostředí, hospicovou a paliativní péči nebo sociální integraci obyvatel včetně integrace ukrajinských uprchlíků. Zapojit se do ní mohou mimo jiné příspěvkové organizace, obce, školy nebo poskytovatelé sociálních služeb z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, kteří mají možnost ucházet o finanční příspěvek ve výši až 300 000 korun. Více o možnostech přihlášení najdete na webových stánkách www.nfsa.cz.

