Je mezi nimi řada vynikajících herců, např. r. 1906 se narodil Bohuš Záhorský, který hrál často ve dvojici s Danou Medřickou či zazářil v televizním seriálu o F. L. Věkovi jako vlastenecký páter Vrba. Miloš Kopecký, od jehož odchodu uplynulo již 25 let, se nám zapsal do srdcí jako nezapomenutelný lékař v Nemocnici na kraji města. Nejen ve filmech pro pamětníky obdivujeme Hugo Hase, který kvůli židovskému původu žil od r. 1939 v emigraci. Byl hercem nejen komediálním, ale i vážných rolí. Jeho nejslavnější rolí je asi doktor Galén v Čapkově Bílé nemoci. Z historie si připomeňme, že 660 let uplynulo, kdy se Karlu IV. a jeho třetí manželce Anně Svídnické narodil syn Václav IV., na jehož konci vlády vypukla husitská revoluce. Pozoruhodné idealisticky laděné filmy Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem o této době (ale i Romanci pro křídlovku a další) natočil režisér Otakar Vávra, který se u nás v Hradci Králové narodil před 110 lety. Česká televize Art divákům připomene 25. února nedožité 75. narozeniny Jiřího Bělohlávka, proslulého dirigenta České filharmonie a BBC Symphony orchestru, jemuž i královna Alžběta udělila Řád britského impéria.

Únor

5. 2. 1906 (115 let) – Narozen Bohuš Záhorský, tatínek profesorem ČVUT, ale syn nedokončil ani reálku, ani konzervatoř. Samouk vynikajícím hercem, často role s Danou Medřickou, v F. L. Věkovi vlasteneckým páterem Vrbou

8. 2. 1931 (90 let) – Narozen Milan Chladil, místo krejčího zpěvákem. Oblíbené pořady My dva a čas s Yvettou Simonovou (dožil se jen 53 let).

10. 2. 1929 – Narozen František Nepil: Jak se dělá chalupa, Dobré a ještě lepší jitro, Malý atlas mého srdce. Pro děti Makový mužíček atd. Zemřel r. 1995 (dožil se 66 let).

15. 2. 1831 (190 let) – Narozen Josef Hlávka, stavitel a mecenáš.

16. 2. 1996 (25 let) – Od úmrtí Miloše Kopeckého, místo kožešníka hercem.

18. 2. 1126 (895 let) – Bitva u Chlumce v záp. Č, Soběslav porazil Lothara III.

19. 2. 1901 (120 let) – Narozen Hugo Has, syn židovského obchodníka, Has studoval zpěv na konzervatoři, hrál v ND v Brně a ve filmu (Muži v offsidu, Mazlíček, Mravnost nade vše, po roce 1939 emigroval. Nejslavnější role Galén v Čapkově Bílé nemoci (1937), od r. 1961 ve Vídni. V ČSR jen krátce 1963, zemřel roku 1968, pohřben v Brně.

21. 2. 1921 (100 let) – Narozen Zdeněk Miler, tvůrce večerníčku Krtečka.

24. 2. 1946 (75 let) – Narozen Jiří Bělohlávek, dirigent, zpěvák Kühnova dětského sboru, studoval violoncello, šéfdirigent České filharmonie, dirigoval Stabat Mater, Smetanovu Mou vlast. Dirigoval i BBC Symphony orchestr, pak dílo B. Martinů. Královna Alžběta mu udělila Řád britského impéria, od r. 2012 opět Česká filharmonie. Dne 25. 2. na ČT Art odvysílají v 20.15 dokument Když já tak rád diriguju.

26. 2. 1361 (660 let) – Narozen Václav IV., syn Karla IV. S jeho smrtí r. 1419 vznikala husitská revoluce.

28. 2. 1911 (110 let) – Narozen v Hradci Králové Otakar Vávra, režisér husitské trilogie: Jan Hus, Jan Žižka, Proti všem, Romance pro křídlovku, Kladivo na čarodějnice. Zemřel 15. 9. 2011 ve věku 90 let.

Čestmír Brandejs