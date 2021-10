V České republice chybí v současné době několik tisíc zdravotních sester a stejně tak i pracovníků v sociálních službách. Pardubický kraj však nalezl recept, jak postupně začít snižovat tento nepříznivý stav. Projekt ZDRAVOhrátky, jehož čtvrtý ročník zahájí 21. října v Ústí nad Orlicí, přivádí do středních zdravotnických škol v regionu nové adepty tolik potřebných profesí. Letošní sérii čtyř akcí provází rekordní zájem ze strany žáků základních škol.

ZDRAVOhrátky měly svou premiéru na podzim 2017, loni však jejich konání zabránila covidová pandemie a přerušení výuky. Do dosavadních dvanácti speciálních akcí se dosud zapojilo 838 žáků ze 76 základních škol. Čtvrtý ročník projektu se uskuteční v průběhu letošního října až prosince a jeho jednotlivá zastavení se tradičně budou konat ve středních zdravotnických školách v Chrudimi, Pardubicích, Svitavách a Ústí nad Orlicí.

„Po zkušenosti s pandemií o to více musíme dbát, abychom podchytili dostatečný počet zájemců o studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v oboru zdravotnictví. Ukazuje se, že ZDRAVOhrátky mají z tohoto důvodu velký smysl. Je na nich důležité propojení dětí ze základních škol s oborem zdravotnictví a odbornými školami, které budoucí zdravotnický personál připravují do praxe. Dává nám to ideální příležitost včas oslovit a motivovat žáky k zájmu o zdravotnické profese. Potenciálně to v dalších letech přivede budoucí zaměstnance do našich krajských nemocnic a dalších zdravotnických a sociálních zařízení,“ říká Michaela Matoušková, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje a radní pro zdravotnictví.

Pandemie zvedla prestiž

V současné době registrují zdravotnické školy v Pardubickém kraji zvýšený příliv zájemců o studium. Je to nepochybně reakce na pandemii koronaviru, v níž význam i prestiž lékařských a zdravotnických profesí výrazně vzrostly. V pardubickém regionu se však počty žáků zvyšovaly už v průběhu ZDRAVOhrátek – během jejich tříletého fungování přibylo ve čtyřech zdravotnických školách 108 studentů, což představovalo nárůst o dvanáct procent.

"Covidová pandemie paradoxně způsobila, že žáci základních škol v současné době projevují vyšší zájem o studium zdravotnických oborů nebo oborů sociálních služeb. Projekt ZDRAVOhrátky tak nemusí být prioritně hlavním motivátorem k volbě tohoto studijního zaměření. Jeho role je však přesto neméně důležitá. V průběhu ZDRAVOhrátek se totiž školáci akčním a zábavným způsobem při plnění praktických činností seznámí nejen s konkrétní náplní jednotlivých oborů, ale také poznají prostředí našich zdravotnických škol, vybavení učeben a laboratoří, pedagogy i budoucí spolužáky. Právě to jim poskytne dostatek argumentů pro zodpovědnou volbu budoucího studia," uvádí Josef Kozel, radní Pardubického kraje pro školství.

Roušky ani respirátory nevadí

Kapacita ani zázemí zdravotnických škol neumožňují tak široké zapojení školáků jako například při TECHNOhrátkách, zaměřených na podporu technického a odborného vzdělávání. Účastní se jich zpravidla kolem pětašedesáti žáků – zpravidla těch, kteří mají vážný zájem o některý z vyučovaných oborů z oblasti zdravotnictví, ošetřovatelství, masérství a sociálních služeb. Malé pracovní skupinky jsou při akcích složeny ze zástupců různých základních škol tak, aby mezi sebou museli komunikovat a vzájemně spolupracovat.

Termínová listina ZDRAVOhrátek 2021:

21. 10. Vyšší odborná škola a střední škola zdravotnická a sociální ÚSTÍ NAD ORLICÍ

4. 11. Střední zdravotnická škola SVITAVY

25. 11. Střední škola zdravotnická a sociální CHRUDIM

9. 12. Střední zdravotnická škola PARDUBICE

Vladimír Zemánek