Získat nové nápady pro sociální podniky a podpořit podnikavost. To byl hlavní cíl soutěže, jejíž první ročník uspořádalo 24. května v pardubické enteria areně během AbiFestu Centrum Kosatec společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. A to s pomocí Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK) a Pardubického kraje. V soutěži zvítězil nápad studentů Střední školy technické Vysoké Mýto, jehož hlavním záměrem je větší začlenění vozíčkářů mezi leteckou komunitu.

Projekt létání na SŠT ve Vysokém Mýtě | Foto: Střední škola technická Vysoké Mýto

„Chceme dokázat, že u létání nemusí být vozíčkáři jen v rolích pasažérů nebo pasivních pozorovatelů,“ prohlásil mentor projektu, učitel Střední školy technické Vysoké Mýto Martin Štěpánek, který měl z premiéry soutěže skvělé dojmy.

„Jsme rádi, že jsme zvítězili a ověřili si, že náš projekt dává smysl. I proto bychom ho rádi dotáhli do zdárného konce. Máme radost také z toho, že cítíme velkou podporu školy,“ dodal Martin Štěpánek. „Vítězství v soutěži nápadů je pro nás obrovský úspěch. Je to pro nás další motivace k tomu, abychom naše snažení posunuli dál,“ svěřil se člen vítězného týmu, student Jakub Fous, jemuž celá akce dává smysl hlavně proto, že by rád pomohl splnit vozíčkářům jejich sen.

Soutěž se konala pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavla Šotoly. Cílem bylo nejen získat nové nápady pro sociální podniky, ale také ukázat, že i lidé s fyzickým postižením mohou aktivně a plnohodnotně participovat v letecké komunitě.

Studenti Střední školy technické Vysoké Mýto přišli s projektem sociálního podnikání a s nápadem, jak začlenit vozíčkáře do leteckého prostředí a mezi leteckou společnost. Jejich projekt se zaměřuje na to, aby vozíčkáři nebyli pouze pasivními pozorovateli, ale mohli se stát aktivními účastníky leteckých aktivit. Cílem je ukázat, že létání není jen pro zdravé jedince, ale může být přístupné i lidem s různými druhy postižení.

Mentorem projektu je učitel Střední školy technické Vysoké Mýto, Martin Štěpánek. Soutěž “Společně pro sociální podnikání” poskytla jedinečnou příležitost setkat se s mladými lidmi, kteří mají chuť pracovat a tvořit něco nového. Projekt zvítězil v soutěži a potvrdil, že má smysl. Tým studentů a učitelů nyní pracuje na jeho dalším rozvoji.

Tento projekt je inspirativní ukázkou toho, jak moderní technologie a podnikavost mohou sloužit nejen k ekonomickému prospěchu, ale také k sociálnímu přínosu. Začlenění vozíčkářů mezi „letce“ je důležitým krokem směrem k větší rovnosti a inkluzi. Doufáme, že se tento projekt bude dále rozvíjet a přinese pozitivní změny do životů lidí s postižením.

„Chtěla bych poděkovat žákům a učitelům Střední školy technické ve Vysokém Mýtě, kteří se zapojili do projektu sociálního podnikání a pomohli zrealizovat skvělý nápad na začlenění vozíčkářů do letecké komunity. Spousta lidí na vozíku z různých zdravotních důvodů nevyjíždí ven mezi lidi. S našimi žáky se hendikepovaní zbavují pocitu osamělosti a nacházejí smysluplné propojení s ostatními. Projekt umožnil vozíčkářům prožít jedinečný zážitek, vžít se do kokpitu s moderní technologií a VR brýlemi. Jsem ráda, že náš tým studentů zvítězil se svým projektem, jehož záměrem je umožnit vozíčkářům létat a bourat bariéry. Svým nadšením a kreativitou dokázali vytvořit řešení, které bude mít skutečný dopad na životy lidí se zdravotním znevýhodněním. Vítězství v soutěži je odměnou za jejich úsilí a zároveň motivací do budoucna. Jejich práce je inspirací pro nás ostatní a ukazuje, že sociální podnikání může zlepšovat životy lidí a rozvíjet podnikavost. Chceme dokázat, že u létání nemusí být vozíčkáři jen v rolích pasažérů nebo pozorovatelů. Jsem šťastná, že žáci a učitelé naší školy se zapojili do tohoto prospěšného projektu. Dokázali vytvořit řešení, které bude mít skutečný dopad na životy lidí se zdravotním znevýhodněním. Vítězství v soutěži je odměnou za jejich úsilí a zároveň motivací do budoucna. Jejich práce je inspirací pro ostatní a ukazuje, že sociální podnikání může zlepšovat životy lidí," prohlásila ředitelka školy Jitka Jiskrová.

Vítězové soutěže nápadů pro sociální podnikáníZdroj: Střední škola technická Vysoké Mýto

Hlavním cílem soutěže "Společně pro sociální podnikání", kterou pořádalo Centrum Kosatec ve spolupráci s CzechInvestem, bylo získat nové nápady pro rozvoj sociálního podnikání a podpořit podnikavost v Pardubickém regionu.

"Vítězství v soutěži je pro nás obrovský úspěch a další motivace k tomu, abychom naše snažení posunuli dál," sdělil student Jakub Fous. Celá akce dává smysl hlavně proto, že by rád pomohl splnit vozíčkářům jejich sen.

Parta nadšenců ze Střední školy technické Vysoké Mýto do budoucna chce pořádat i závody, kterých se budou moct účastnit zdraví i hendikepovaní, kteří spolu budou závodit na stejné úrovni.

Projekt létání na SŠT ve Vysokém MýtěZdroj: Střední škola technická Vysoké Mýto

Pracuje rovněž na projektu EcoAera, který je unikátní ukázkou symbiózy leteckého a automobilového průmyslu. Představuje atraktivní kombinaci elektromobilu a elektricky poháněného sportovního letounu. Učitelé a žáci Střední školy technické ve Vysokém Mýtě chtějí ukázat, že tento způsob nabíjení a provozu elektricky poháněného sportovního letounu je ekonomický a v praxi využitelný. Oba výrobky (letadlo i elektromobil) mají původ v České Republice. V rámci tohoto projektu škola prezentuje Pardubický kraj jako průkopníky moderního bezemisního sportovního létání. „V průběhu projektu chceme s elektrickým letounem na počest lng. Jana Kašpara zopakovat jeho legendární přelet z Pardubic do Prahy," říká učitel školy Martin Štěpánek.

Projekt žáků Střední školy technické ve Vysokém Mýtě podpořil svoji osobní záštitou rovněž Radní pro oblast školství Pardubického kraje Josef Kozel.

Jitka Jiskrová, ředitelka školy