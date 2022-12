Očekáváme, že by se do letošního ročníku mohly zapojit více než tři stovky běžců. Účastníci by však určitě neměli podcenit obuv, neboť poslední roky nám nemrzne, takže tratě bývají kluzké a rozbahněné – hodí se tedy co největší vzorek podrážky. Náročnost trati je samozřejmě individuální, ale pokud mám mluvit sám za sebe, přijde mi nejobtížnější v pořadí druhé stoupání. První vyběhnete v euforii po startu jako nic, třetí je kratší, na čtvrtém už se zase vidíte v cíli… Ale to druhé, to dá zabrat. Je to příkrý a dlouhý kopec současně,“ popsal podmínky Pavel Švadlena z pořádajícího Klubu orientačního běhu Choceň.