V Pardubicích bude koncem srpna opravdu rušno. Možná si ještě pamatujete na Mistrovství Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR v požárním sportu v roce 2008. Po čtrnácti letech se opět toto mistrovství vrací do Pardubic. Tentokrát ale bude společné, a to s dobrovolnými hasiči. Zveme všechny sportovní a hasičské nadšence na Městský atletický stadion Hvězda v Pardubicích, který ve dnech od 26. srpna až do 28. srpna 2022 ožije hasičským sportem. Zveme vás na 49. mistrovství v požárním sportu a 67. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu mužů a žen.