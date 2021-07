Že se hudba o poznání lépe užívá ve společnosti druhých se budou už tento víkend moci na vlastní uši a oči přesvědčit návštěvníci Dolní Morava Open Air. V neděli 11. července v Horském resortu Dolní Morava, konkrétně v areálu U Slona, ve 20.30 hodin potěší návštěvníky a všechny fanoušky zpěvák Tomáš Klus.

Údolí Dolní Moravy. | Foto: Kateřina Hlavinková

Areál u Slona bude v neděli otevřen veřejnosti od 19.30 hodin. Dorazte s předstihem a užijte si den plný zážitků na bobové dráze, mamutích parcích či jiných atrakcích v rámci celého Horského resortu Dolní Morava. Děti do 15 let mají na akci vstup zdarma a v rámci hotelu Vista jim bude prodloužen animační dětský program. Na akci bude v provozu nejen restaurace u Slona, ale také trdelník, palačinkárna, stánek se zmrzlinou a aprés ski bar. Lístky budou na místě v prodeji za 590 korun. Vstupenky v předprodeji za 490 korun najdete na webu https://xticket.cz/…/583-tomas-klus-dolni-morava-open-air. Více informací o areálu najdete na webech www.dolnimorava.cz/leto, www.dolnimoravaopenair.cz. Přijeďte se naladit na vlnu pohody a dobré muziky do hor.