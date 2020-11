Některé elektronické knihy si můžete stáhnout zcela zdarma, bez předchozí registrace a osobní návštěvy v knihovně.

Jak na to? Podívejte se do našeho online katalogu https://vufind.katalogknih.cz/, klikněte na záložku E-kniha ke stažení zdarma a vybírejte. Konkrétní knihu si pak jednoduše stáhnete do vašeho zařízení (telefon, tablet, počítač) a podle toho, v jakém zařízení budete e-knihu číst, si můžete zvolit vhodný formát (epub, html, pdf).

Jedná se o produkci Městské knihovny v Praze, která postupně digitalizuje díla, která již nejsou zatížena autorským právem. Nabídka se týká zejména dokumentů, které studenti potřebují ke studiu, například knihy od Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého, Karla Hynka Máchy, Karla Poláčka nebo od Boženy Němcové. Celkem naše knihovna nabízí přes dva tisíce e-knih zdarma ke stažení. Číst klasickou literaturu nebylo nikdy jednodušší. Ale v nabídce jsou i další díla!

Čtenářský průkaz v chytrém telefonu

Pokud nechcete mít peněženku plnou různých členských a slevových karet, můžete využít aplikaci Stocard, která umožňuje jejich přenesení do chytrého telefonu. Nově k nim můžete přidat i čtenářský průkaz do knihovny.

Na všech odděleních máme pro čtenáře speciální čtečky, ke kterým stačí telefon s nahraným čtenářským průkazem přiložit. Už nikdy u nás průkazku nezapomenete! Nabízíme zase o trochu více bezkontaktní půjčování.

Služba je poskytována zdarma všem čtenářům s platnou registrací. Podmínkou je vlastnictví originálního a platného průkazu do Městské knihovny Česká Třebová. I nadále platí, že čtenářský průkaz je nepřenosný a může jej použít pouze osoba, která je registrovaná jako čtenář městské knihovny.

Podrobnosti a jednoduchý návod najdete na https://moderniknihovna.cz/cs/sluzby/ctenarsky-prukaz-v-chytrem-telefonu.

Hana Sychrová, Městská knihovna Česká Třebová