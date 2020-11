Kaki panna cotta

Lehká sladká panna cotta je jedním z nejoblíbenějších italských dezertů a jeho příprava by měla zabrat pouhých pár minut. Pochází údajně ze severozápadní oblasti Piemontu a skvěle se páruje s nejrůznějším ovocem. Vyměňte obvyklé maliny za oranžové kaki a sladké překvapení je na světě.

suroviny:

1 kaki Persimon Bouquet nakrájené na malé kostičky

200 ml smetany nebo kokosového mléka

4 plátky želatiny

1/2 vyškrábaného vanilkového lusku

2 lžíce třtinového cukru

30 ml vody

Nejdříve si namočte želatinu ve vodě a chvíli ji nechte nasát. Mezi tím vložte polovinu nakrájeného kaki do rendlíku a zasypte třtinovým cukrem. Přidejte malé množství vody a nechte lehce provařit, dokud cukr s vodou nezhoustne. Do druhého rendlíku nalijte smetanu, přidejte vanilku a začněte zahřívat do mírného varu. Třetinu smetany odlijte a vložte do ní želatinu. Jakmile se želatina rozpustí, nalijte vše zpět. Řádně promíchejte, přelijte do skleniček a nechte ztuhnout v lednici. Smíchejte kaki, které se lehce povařilo v sirupu, s čerstvým kaki a ozdobte s ním panna cottu.

Dobrou chuť!

Dagmar Kutilová