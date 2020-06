Den poté se školy uzavřely na dlouhých 10 týdnů a v naší škole to byl „černý“ den. Měli jsme pro děti připravené velké množství aktivit, které jsme museli přesunout na jiný termín, nebo další školní rok, ale i bohužel zrušit. Nic horšího se snad už nemohlo stát. Jednalo se o kulturní programy, vzdělávací akce a výlety, sportovní soutěže a dokonce i posunutí týdenního pobytu žáků ve Vysokých Tatrách.

Navíc školy nebyly připravené na tuto alternativu, která nastala v podobě distančního vzdělávání na dálku, každá škola se tak musela s touto nenadálou situací popasovat po svém a co bylo v jejich silách. Naší škole se podařilo nastartovat včas a docela rychle distanční vzdělávání systémem zadávání domácí práce přes Google Disk, což se velice osvědčilo. Byli jsme tak pozitivně hodnoceni při průzkumu České školní inspekce. S rodiči jsme komunikovali přes email a sociální sítě (messenger, skype) a nabízeli jsme i Online výuku v případě potřeby a probírání nového učiva. Dodávali jsme tak rodinám s dětmi velkou podporu a pomoc, pozitivně jsme je motivovali a byli s nimi v kontaktu non-stop. Velkou zásluhu na tom má skvělý tým učitelek a vychovatelek (R. Dvořáková, A. Mačalíková, M. Dvořáková, I. Nosálová) a provozní pracovnice (H. Dostálová), která ve spolupráci pečlivě připravovala školu na znovuotevření a bezpečný provoz. Naši rodiče také zaslouží velký obdiv a úctu za jejich snahu s dětmi vykonávat svědomitě zadanou domácí práci. Takhle si představuji vzájemnou spolupráci a důvěru pro zdárný chod každé školy.

Zdroj: archiv školy

Nic víc nás nemohlo rozveselit, než možnost otevřít 25. května v 6.30 opět dveře naší školy a hlavně přivítat 100% účast dětí ve škole. Byli jsme bezvadně a perfektně připraveni po všech stránkách. Vytvořené školní skupiny, lavice pro každého žáka, desinfekční prostředky, antibakteriální mýdla, hygienické papírové ubrousky a ručníky, systém kvalitní výuky podle rozvrhu, střídání skupin při odběru teplého oběda a možnost odpolední zájmové činnosti ve skupinách do 15 hodin. Zachovali jsme také v dopoledním bloku pohybové činnosti a hry v rámci 1 hodiny tělesné výchovy, kterou v jiných školách zrušili. Výuka probíhá podle rozvrhu hodin s menší úpravou odpoledního vyučování, které jsme minimalizovali, a předměty učí vyučující, jako při běžném provozu, takže se podle svých hodin střídají, v čemž nevidím žádný problém. Naše děti jsou moc šikovné a snaživé, při distančním vzdělávání doma udělaly mnoho práce a spolu s kvalitní výukou na naší škole učivo zvládneme probrat v plné míře. Žijeme ve škole lehce uvolněně a v příjemném režimu, ne ustrašeně podle přísného manuálu, ale bezpečně. Nebáli jsme se dopřát dětem v červnu také školní aktivity, jako fotografování, vzdělávací program v Ekocentru Oucmanice, cykloturistický výlet starších žáků do Žamberku a na rozhlednu „Rozálka“, nebo sportovní den. Dále se uskuteční projektový den Malé technické univerzity „Stavitel města“, pobyt v Aqua parku v Ústí nad Orlicí, nebo další výchovný výlet na samém konci školního roku. Myslím, že jsme to v naší škole vzali se zdravým rozumem lehce uvolněně, aby se děti také ve škole bavili a těšili se do ní, ale zároveň odpovědně a bezpečně. Ono se to opravdu takhle atraktivně dá udělat a zároveň se cítit bezpečně. Proto máme také 100% účast dětí a velkou důvěru našich rodičů. Škoda, že mnoho škol pojímá výuku jen omezeně, nenabízí odpolední zájmovou činnost, nebo úplně zrušila školní aktivity. Situace totiž není tak děsivá, jak se podle toho někteří bojácně chovají. Takže u nás v Bohousové opravdu kvalitně učíme, aktivně a bezpečně žijeme a ničeho se nebojíme.

Jen velká škoda, že nás lépe nepodpořila vláda a Ministerstvo školství a zdravotnictví, když neustále měnili názory, pokyny a přípravy na otevření škol. Nezajímali se, jak školy bojují s objednáváním hygienických prostředků anebo lavic pro žáky, materiál šel jen stěží a díky dřívějšímu objednání zajistit. A už vůbec nemluvím o nezájmu finanční podpory státu školám při nákupu potřebných věcí pro zajištění bezpečného provozu škol a v neposlední řadě vytvoření nereálného manuálu pro otevření škol. Tím nám vládní činitelé opravdu moc nepomohli, veškerou odpovědnost nechali na ředitelích škol a tak podle mne v tomto případě značně selhali. Takže jako vždy si školy se vším samy dobře poradily. Tím, jak to zvládla naše škola, můžeme být na sebe hrdí a být příkladem ostatním školám.

Mgr. Bc. Petr Skulbaševský, ředitel ZŠ Bohousová