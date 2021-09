V sobotu 4. září se po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru uskuteční oslavy Regionálního dne železnice v České Třebové. České dráhy ve spolupráci se Správou železnic, ČD Cargo a dalšími partnery připravily jízdy historických vlaků po tratích v okolí, projížďky po železničním uzlu v České Třebové včetně průjezdu kontejnerovým překladištěm společnosti Metrans a doprovodný program v depu. V areálu depa budou vystaveny moderní i historické lokomotivy, bude možnost se svézt na stanovišti strojvedoucího nebo výletním vláčkem po vlečkové koleji. Depo bude otevřeno od 8 do 16 hodin a dopravu z nádraží (z 5. nástupiště) a zpět zajistí kyvadlové vlaky.

Dny železnice. | Foto: Petr Pošta

Příznivci historických železničních vozidel se v sobotu můžou těšit na několik nostalgických jízd. Z České Třebové pojedou ráno a odpoledne dva páry vlaků přes Svitavy a Poličku do Borové u Poličky a zpět, na kterých budou nasazeny parní lokomotiva 464.202 „Rosnička“ a motorová lokomotiva ř. 749 „Zamračená“. Při odpolední jízdě ve 14:00 z České Třebové do Svitav pojede tento vlak souběžně s pantografem. V parních vlacích platí zvláštní jízdné od 60 do 120 Kč podle ujeté vzdálenosti, děti od 6 do 15 let platí poloviční jízdné.