Václav Glaser obsadil 1. místo v kategorii 50-54 let na světovém šampionátu v dlouhém triatlonu a aquabiku, který se konal 12. září 2021 v nizozemském Almere.

Světový šampionát mezinárodní organizace World Triathlon přivítalo nizozemské Almere, tradiční místo triatlonového klání v Evropě, kde se závodí již 40 let. Letošní ročník byl tak jubilejním kláním v kombinaci plavání, cyklistika a běh. Mistrovský závod, který se konal v rámci světové série Challenge family, se konal na obvyklých tratích 3,8 km plavání v jezeře Weerwater, 180 km velmi větrné cyklistiky s minimálním převýšením a závěrečný běh na 42 km v okolí již zmiňovaného jezera. Tato kombinace se Václava již netýkala, jelikož nyní závodí v poměrně nové disciplíně Aquabike, která byla poprvé v rámci světového či evropského šampionátu představena v roce 2016 v kanadském Pentictonu, kombinuje pouze první dva sporty, plavání a cyklistiku.

Start závodu omezený restrikcemi kvůli nákaze covid-19, probíhal tak jako již v červnu v rakouském Walchsee (které hostilo evropský šampionát) tzv. rolling formou. Závodníci byli rozděleni do čtveřic, po kterých skočili do jezera a vystartovali. Další čtveřice následovala po 15 vteřinách. Plavecká část byla rozdělena do dvou 1900 m dlouhých okruhů a Václav opouštěl vody jezera po 63 minutách. Poté následovalo rychlé svlečení plaveckého neoprenu, plavecké čepičky a brýlí a následoval přeběh do depa pro závodní cyklistický speciál. Na závodníky čekalo 180 km, opět rozdělených do dvou okruhů v okolí města Almere. Trať se táhla podél moře a nekonečných nizozemských pastvin. Tuto část Václav absolvoval za 4 hodiny 50 minut. Jeho výsledný čas tak byl 5:57:52 vč. již zmiňovaného prvního depa.

Poté následovalo nekonečné odpolední čekání na výsledky závodu. Až po 19.hodině, kdy byl závodníkům umožněn vstup do depa pro kolo a plavecké věci, přišla ta skvělá zpráva.

Výsledky závodu:

1. Václav Glaser (CZE) 5:57:52

2. Ralf Biernatzki (GER) 6:00:22

3. Eddie Heidoom (NED) 6:07:31

Jak probíhala příprava na tento závod?

Po absolvování ME v rakouském Walchsee jsem si první týden pořádně orazil a pak se pustil do přípravy. Zpočátku jsem se zaměřil na dohánění deficitu v plavání (zavřené bazény) a pokračoval v nabírání kondice v cyklistice, některé tréninky v okolí Čenkovic byly opravdu výživné.

Proběhl v rámci přípravy nějaký kontrolní závod?

Nakonec z toho vyšlo pouze týden před vlastním šampionátem absolvování populárního Czechmana na tratích polovičního dlouhého triatlonu. Spojili jsme síly s kamarádem a sousedem Honzou Vetchých a zúčastnili se štafetového závodu. V závodě jsem odplaval 1,9 km a odjel 90 km dlouhou časovku a poté předal štafetu Honzovi na závěrečný půlmaratón. Svoji kategorii v rámci firemních štafet jsme vyhráli a předvedené výkony nás oba přesvědčily, že příprava proběhla dobře. Pozn. Honza Vetchý byl v tuto dobu v závěrečné přípravě na mezinárodní Berlínský maratón, kde chtěl zaútočit na svůj osobní rekord (doufám, že ti to Honzo vyšlo).

Co tě nyní čeká a jak to vidíš v následující sezóně?

Především odpočinek a dohnání restů na chalupě v Čenkovicích. Příští rok se mistrovství Evropy koná ve španělském Bilbau, kam bych moc ráda zavítal. A světový šampionát v australském Townsville byl již nyní zrušen kvůli pandemii covid-19. Ale ještě je šance, že by světový šampionát mohlo hostit nějaké evropské město v dosahu. Jinak bych rád absolvoval nějaké dlouhé triatlony s kamarády v rámci štafet.

Chceš ještě něco dodat na závěr?

Chtěl bych poděkovat rodině za trpělivost a svým partnerům za podporu a umožnění se zúčastnit letošních skvělých akcí.

Eliška Glaserová