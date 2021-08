Akce se dostala do podvědomí díky domácí atmosféře, kterou si chválí i vystupující. Faktorů je jistě víc, letošní posun termínu umožnil organizátorům oslovit Českou televizi a zapojit se úspěšně do projektu Česká tleská, díky čemuž se vysílala upoutávka v celostátním vysílání. Lákadlem byl i program, respektive výčet účinkujících kapel. Kolem půl druhé rozjel hudební produkci Mazzec, po němž následovali Epydemye, Žalman a spol, Dou NaBoso a Hrnek. Závěr patřil skupině Marien. Každá vystupující kapela si již tradičně odvezla keramickou sošku z dílny paní Jarkovské. Základ sošky je pokaždé jinak dozdobený. Na té letošní mezi kvítky posedávají ptáčci. Publikum bylo skvělé, reagovalo spontánně, čímž bylo spojení mezi hledištěm a jevištěm dokonalé. Každý přidával alespoň po jedné písničce. Mezi návštěvníky byli i členové kapel, které zde hrály v minulých letech. Často bylo vidět, jak se k účinkujícím přidávají a nejen oni. Folk je hlavně o textu a malebnosti českého jazyka. Folkové písně, které se lidé oblíbí, si poté zpívají pro sebe i v chorálech festivalů jako v tom, který právě skončil.

Do programu patřilo i vyžití pro děti, které si mohly ve výtvarné dílničce něco namalovat nebo vyrobit, či si nechat od šikovné paní výtvarnice namalovat obrázek na obličej. Pro vybití energie jim byl k dispozici skákací hrad. Nejen na něm však dokáže vyhládnout. Pro všechny bylo připraveno občerstvení firmou KKrest a nově i stan k jeho konzumaci. Předpověď počasí totiž zpočátku nebyla nijak optimistická a velký stan byl jen s lavicemi ke sledování programu. Sluníčko nám však, až na malou podvečerní přeháňku, přálo. K chuti tak přišlo nejen jídlo, ale třeba i točené pivo Welzl z pivovaru v Zábřehu nebo čepované prosecco, což jsou v tomto místě vcelku raritní nápoje. Jídelní lístek pak také zahrnoval speciality, například veganskou polívku, grilovanou zeleninu, marinovanou červenou řepu nebo domácí meruňkové knedlíky z tvarohového těsta. Ani milovníci sladkého nebyli ochuzeni. Medovníky, které pro akce peče místní šikovná cukrářka paní Volejníková, patří mezi vyhledávanou delikatesu. Nejen že jsou výtečné, dokonce mají na svém vrchu logo festivalu.

Na petrovických akcích se podílí desítka místních nadšenců a jejich přátel, které baví bavit lidi. V průběhu roku se vymýšlí, co by se dalo udělat jinak, lépe, co zachovat či nahradit. V daném termínu, od ranních hodin v pátek do pondělního poledne, připravují prostory, staví stany, zabezpečují chod akce a pak vše balí a uklízejí. Bez nároku na honorář. Akci podporují sponzoři a město Týniště nad Orlicí, pod které obec spadá. Všem jim patří velký dík za podporu kultury, jenž teď po dva roky chřadla. Rád bych zde uvedl, že zmíněné perfektně zapadající soukolí nadšenců a sponzorů chystá na 18. září osmé Petrovické vinobraní a na 16. dubna 2022 sedmý ročník Petrovického Folkování, což je jeho obvyklý termín. Přijďte se podívat a pobavit.

Pavel Blažek