V kraji je hned několik tzv. brownfieldů, tedy opuštěných, často velmi zanedbaných a nevyužívaných nemovitostí jako pozůstatky průmyslové, zemědělské, rezidentské, vojenské či jiné aktivity. Pardubický kraj chce pomoci tyto brownfieldy oživit a vdechnout jim nový život. Patří mezi ně právě areál Perla v našem městě nebo areál Miltra v Moravské Třebové.

Oba areály už dlouhá léta chátrají a obě obce hledají jejich další využití – a to z toho důvodu, že areály leží v centru města. Brownfieldy představují rozsáhlý a dlouhodobý problém a mají negativní vliv na vnímání image lokalit. Snižují atraktivitu měst, obcí a jejich čtvrtí pro další rozvoj. I proto je potřeba hledat cesty, jak těmto objektům vdechnout nový život a najít jim nové možnosti využití. „Chceme pomoci obcím – hledáme finanční zdroje, kterými by mohly brownfieldy řešit. Roli hraje nejen to, jak je projekt nákladný, ale také to, jak jsou projekty městy připravené. Jako příhodné se v tuto chvíli jeví bývalé průmyslové objekty v Ústí nad Orlicí a v Moravské Třebové, které bychom rádi přiblížili k příležitosti financování z nově vznikajícího projektu Národního plánu obnovy (prostřednictvím agentury CzechInvest) nebo aby alespoň část projektu mohli financovat z Integrovaného regionálního operačního programu. Rozdíl, a tím i odlišné šance k získání dotace, však shledáváme právě v připravenosti a fázi projektu,“ uvedl radní Ladislav Valtr zodpovědný za regionální rozvoj a evropské fondy.

„V Ústí nad Orlicí jde o již dlouho připravované řešení areálu Perla. V této lokalitě má Pardubický kraj i vlastní souběžný záměr do IROP v podobě výstavby ateliérů uměleckoprůmyslové školy,“ komentuje situaci radní Ladislav Valtr. Střední škola uměleckoprůmyslová sice v tuto chvíli své místo v Ústí nad Orlicí má, avšak sídlí v nevyhovujících prostorách bývalé ubytovny.

Lukáš Prokeš