V podvečer 30. června vystoupil před školou symfonický orchestr Decapoda a swingový orchestr Black Band. Během koncertu se na Kociánce vystřídaly stovky diváků, kteří na dobrovolném vstupném věnovali téměř 90 tisíc korun!

Vybranou částku škola věnuje konkrétně vinaři Tomáši Dvořáčkovi z Mikulčic, který zde provozuje malé rodinné vinařství společně se svým tatínkem Lubomírem a sestrou Martinou. Ve čtvrtek 24. června se jim stejně jako stovkám dalších obrátil život naruby, když se Mikulčicemi prohnalo tornádo a měnilo v trosky a šrot vše, co mu stálo v cestě. Dvořáčkovi přišli o provozní budovy vinařství. Živel odnesl střechu a zdemoloval interiér.Tomáš Dvořáček je v dědině známý jako férový chlap, působí také v cimbálové muzice Slovácko mladší, kde hraje na housle. O tom, že je to člověk se srdcem na správném místě svědčí i to, že za časů pandemie vozil zdravotníkům svá vína doslova po paletách. I proto si nyní zaslouží podat pomocnou ruku k co nejrychlejšímu návratu do normálu. Výtěžek dobrovolného vstupného koncertu poputuje Tomášovi jako příspěvekk obnovení živnosti.

Lukáš Prokeš