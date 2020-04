Při příjezdu nás mile přivítala Bc. Lucie Sodomková Baierová. Děti měly možnost vyzkoušet si základy lyžování pod vedením zkušených instruktorů, kterým děkujeme za vzornou péči a trpělivost, kterou věnovali malým svěřencům od 4 do 6 let. Bylo až neuvěřitelné sledovat naše dětičky, s jakou radostí a velkým nadšením poslouchaly rady od svých lyžařských instruktorů.

V pondělí některé děti nedokázaly stát pořádně na lyžích a v pátek už předvedly rodičům, co za ten týden dokázaly. Ale zkušení a milí instruktoři si dokázali poradit s každým malým lyžařem. Po dvouhodinovém lyžování s přestávkou na svačinku to byla pochoutka, se rozloučili se svými „zlatými“ instruktory a hurá nazpátek do školky na oběd.

Vracely se unavené, ale šťastné!

A už tu byl poslední den plný očekávání přijedou někteří rodiče? Děti jim chtěly ukázat, co se za ten týden lyžování naučily. To byla podívaná. Všichni si zaslouží velký obdiv. Každý obdržel diplom a malý dárek. Dojemné bylo loučení s instruktory. A už tu byl návrat do školky a krásné vzpomínky.

Anna Janebová