Reportáž o TátaFestu, který v Ústí nad Orlicí oslavil Den otců.

TátaFest v Ústí nad Orlicí. | Foto: Lukáš Prokeš

Páni kluci, však je znáte…

S tichým notováním známého hitu začala v neděli 20. června na zahradě Rodinného centra Srdíčko v Ústí nad Orlicí tradiční červnová oslava dne otců, zvaná TátaFest. Tatínkové jakoby mávnutím zázračného proutku zde vstoupili do svých dětských let, aby pobavili sebe i své ratolesti. V klukovských hrách zůstaly jen nezměněné bábovičky z písku, jinak se na radovánkách podepsala úroveň 21. století. Nechyběla střelba ze vzduchovky i lukem, pravá klukovská vášeň lezení na stromy, jen třešně nahradilo nanukové lízátko, a obratnost výstupu provazový žebřík. Povyk dětských let her otců se tentokrát proměnil v mohutné dunění bubnů zásluhou úderů malých potomků.