Pandemie koronaviru opět uzavřela muzea a galerie. A vysokomýtská galerie se opět, stejně jako na jaře nevzdala, a příznivcům umění zprostředkuje novou výstavu formou videa a fotogalerie na svém webu. U originální vernisáže pojaté jako Vysokomýtský orloj nechyběl ani Orlický deník a momentky z orloje i zákulisí výstavy si můžete prohlédnout v naší bohaté fotogalerii.

Vernisáž v oknech uvedla výstavu Polláka a Špačka. | Foto: Deník / Iva Janoušková

Vernisáž výstavy obrazů Rudolfa Polláka a Petra Špačka se uskutečnila v pátek 16. října, a to v oknech vysokomýtské galerie. „Byl to takový spontánní nápad, když jsme se dozvěděli o omezeních, která vláda připravila směrem ke kultuře. Chtěli jsme dopřát lidem alespoň trochu kultury na bezpečnou vzdálenost, takže jsme obrazy autorů nazvětšovali a ukázali z oken,“ uvedla kurátorka galerie Iveta Danko s tím, že s nápadem přišla jedna z jejích kolegyň na poradě. „Kolegyně řekla: ‚Tak pověsíme obrazy do oken.‘ A já jsem se toho chytila a povídám: ‚No anebo s nimi můžeme chodit jako apoštolové.‘ A nápad byl na světě,“ popisuje zrod nápadu Iveta Danko. S realizací pomohli kolegové z M-klubu a Turistického informačního centra a v pátek od 9 do 15 hodin vždy v každou celou hodinu pětice „apoštolů“ ukázala v zhruba tříminutovém bloku desítku obrazů zmíněných autorů. „Orloj je zajímavý nápad. Měl jsem strach, že to nebude tak synchronizované, ale týmu se to povedlo,“ konstatoval jeden z autorů Rudolf Pollák.