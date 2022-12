Pod vlivem této nálady vedení Rodinného centra Srdíčko v Ústí nad Orlicí přistoupilo k obzvláštnění programu Dětské vánoční slavnosti. Výměnou rolí se z dospělých staly děti a z devíti členů mladé generace pořadatelé a průvodci soutěží pro ty nejmenší, prostě v provedení děti dětem. I sama příroda se přidala se svojí nádherou a za okny vytvořila pravou zimu Ladových obrázků. A jakoby tato bílá tma vstoupila do společenského sálu i zvuk rolniček v rukách zpěváků úvodní písničky zněl opravdověji.

Následný filmový příběh potom diváky přenesl do vzdálených exotických krajin s palmami, písečnými pláněmi, královskými poutníky a nakonec s Petrem a Marií v betlémě. Poté mladí pořadatelé s patřičnou vážností svého postavení zahájili sérii her a úkolů pro ty nejmenší. Pracovníci RC Srdíčko sice nastoupili do role diváků tohoto experimentu s trémou, výsledek slavnosti však předčil očekávání. Mezi džunglí provázků s cukrátky, fingovanou tůní s plastovými kapříky, se vedoucí ze starších dětí postupně měnili z příkladných poradců v opravdové kamarády. Tvorba vánočních příkras a závěrečná cesta malých capartů se saněmi slalomovou dráhou se pak neobešla bez pomoci rodičů, kteří si tak sami zopakovali svá mladá léta.Získání vánočního pasu pro vstup k ozdobenému stromečku s tajemnými balíčky nebyl tím hlavním dárkem. Tím se stalo bezpočet úsměvů vyjadřujících radost a štěstí ze společně prožitých svátečních chvil.

Vzájemné posezení všech účastníků slavnosti, malých, velkých, celých rodin, nad hrami dětských let, bylo tou nejdokonalejší předehrou očekávání nejkrásnějších vánočních svátků v roce s vyvrcholením Štědrého dne stráveného ve společnosti celé rodiny, blízkých a přátel.

Stanislava Dvořáková