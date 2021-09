Ovoce a další podzimní plody hrály hlavní roli na řadě míst v našem muzeu. Návštěvníci se tak mohli zapojit do vaření marmelád a pečeného čaje, zhlédnout malou výstavu starých a neobvyklých odrůd ovoce, ochutnat pečené placky, jablka, kukuřici nebo brambory, anebo si vytvořit suchou vazbu. Kromě toho byla také otevřena muzejní kavárna a babiččina čajovna.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.