Orlické hory obrazem Josefa Novotného: Mlha na krájení prosvícená sluncem

Úvodním slovem autorů akce Daniela Dostrašila a Lenky Pinkasové s navozeným tématem „Co babičky uměly a my zapomněli“ byly vyvolány četné vzpomínky na mládí účastníků. Dětská léta jsou tím nejkrásnějším obdobím života, kdy čas setře vše zlé a zůstanou v paměti jen krásné chvíle doprovázené šťastným úsměvem. Záměr rozveselit smutné tváře účastníků z řad seniorů se dokonale povedl a v následující besedě se střídaly vzpomínky nekonečných příběhů. Ožil styl tehdejšího života, společná práce, pomoc v domácnosti rodičům, která byla samozřejmou součástí her, vybavení domovů, kdy nebyla televize, a tak nechybělo společné trávení večerů vyprávěním a čtením pohádek. Běhání v lukách plných květů, v zimě dovádění ve vysokých návějích sněhu. K tomu všemu úžasná příroda od jara do zimy. Nastolenou příjemnou náladu, kdy sdílená radost přináší dvojnásobné uspokojení, zajistil i nezbytný domácí čtyřnohý mazlíček. Utkvělou vzpomínku na vstup do nového roku doplnily pak dárky nejmladší generace v podobě zajímavých kresbiček.

Stanislava Dvořáková