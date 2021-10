Nechybělo bohaté občerstvení a prodejní výstava různých výrobků z regionu. Celá akce zakončená volnou zábavou při hudbě se vydařila díky obětavosti a velkému úsilí všech, kteří se na přípravách podíleli a do společné věci vložili spoustu energie, zejména týmu školy pod vedením ředitelky Evy Havlíčkové.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.