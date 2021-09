Den jako vymalovaný. Modrá obloha, koruny stromů protkané zlatou září slunečních paprsků. A radoval se celý svět. Vedle padesáti rodin s dětmi, deseti dobrovolných pořadatelů a zvířátek, která jsou stálými obyvateli zahrady Rodinného centra Srdíčko Ústí nad Orlicí, všichni účastníci tradiční zářijové akce. Důvody byly hned dva.

Balonková párty centra Srdíčka. | Foto: Stanislava Dvořáková

Již potřetí se konala 6. září Balonková párty, která je loučením s prázdninovou pohodou. Oslava pak patřila přání všemu, co nastávající běh času dobrého přinese. Hned při vstupu každé dítko v doprovodu vyfouknutého zvířátka – pejska, myšky i nebezpečného krokodýla či fešného kolibříka se vrhlo do víru barev a her s míčky. Zkrátka nepřišla ani živá zvířátka, která na své pohlazení toužebně čekala. To míčky daly svým malým borcům pořádně zabrat. Zkuste je zahnat do branky anebo se s nimi projít po dráze slopestyle. Na své si tak přišli všichni, a to nejen děti, ale i odpočinku se oddávající rodiče. Nakonec i s posledními paprsky vydařeného dne nezmizely úsměvy z tváří účastníků, které se staly předznamenáním odletu balonků do vysokých končin neznámého světa s přáními i touhami do příštích měsíců.