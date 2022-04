OBRAZEM: Koldínští oslavili jaro v opraveném obecním domě

Pověru, že je třeba na Velikonoce obléknout něco nového, vzali koldínští obyvatelé do slova a do písmene, a to ve velkém.

Koldínští oslavili jaro v opraveném obecním domě. | Foto: Stanislava Dvořáková