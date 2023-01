SDH Ústí nad Orlicí I. má celkem 46 členů, konkrétně 17 žen a 25 mužů a dále 4 členy do 18 let. Zásahová jednotka má 17 členů s průměrným věkem 40 let. Její členové jsou připraveni 24 hodin denně, na požádání HZS Pardubického kraje, města nebo na žádost obyvatel vyjet likvidovat požár, nebo jinou mimořádnou událost.