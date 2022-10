Letištní plocha ožila pobíháním 45 dětí s bedlivým dozorem zhruba 30 dospělých. Vedle rodičů usilujících o složení draka, zde byla nabídka zakoupení modelu i případný servis pro rady a opravy. Jen bezvětří bylo velkým problémem. Letadélka po vrhu do vzduchu ihned končila zápichem do země. Jakoby zázrakem pomohl zvuk starých písniček vyzývající k tanci a pohybu hezky od podlahy, tentokrát od zeleného trávníku. Se zapojením lidské síly běhali malí i velcí ostošest, a tak začala velká módní přehlídka všech tvarů a barev, které se podařilo dostat do výšek. Vedle svítící hvězdičky se pyšnil typ vzducholodi Jumbo, půvabně poletovala fešná paví očka včetně malého dráčka s úsměvem od ucha k uchu. Nad všemi pak vynikal ručně šitý velký zelený štít se 40 metrovým ohonem vysoko se vznášející nad obzorem. Pohádkové příšery nedorazily a tak se celý svět jen přátelsky bavil. Vzhledem k bezvětří se všichni zahřáli, i když chuťově vynikající teplý čaj nezůstal bez povšimnutí, zasmáli a nakonec radovali z vydařeného dne a s drobnou odměnou a diplomem za účast se jim se západem sluníčka ani domů nechtělo.

Stanislava Dvořáková