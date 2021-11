V sobotu 13. listopadu uspořádala švýcarská firma Bühler CZ s.r.o. v Žamberku tradiční akci, a to 8. ročník Dne otevřených dveří s názvem Techné. Četným zájemcům umožnila prohlídku provozů a v letošním roce navíc poprvé seznámení s výukou technických oborů na středních školách a učilištích v regionu. Tuto novinku přivítali zejména rodiče a jejich děti, které v roce 2022 ukončí základní školu a hledají perspektivní studium pro profesní uplatnění. Pro dospělé pak nechyběla nabídka aktuálních volných pracovních míst.

Den otevřených dveří v Žamberku nabídl spoustu perspektivních oborů. | Foto: Petr Špatenka

Na úvod prohlídky jednotlivých hal byly podány informace o zaměření firmy, která dodává do celého světa komponenty do strojů na výrobu těstovin, čokolády, krmení pro domácí zvířata a také do strojů pro tlakové lití hliníku. Zaměstnává přes 400 pracovníků, většinou odborníků v technických profesích. Poté následovala prohlídka jednotlivých výrobních hal, sociálního zázemí a moderní jídelny. Při prohlídce nové haly se návštěvníci seznámili s nejkvalitnějšími CNC obráběcími stroji. Hlavním základem výroby je využití moderních obráběcích CNC center, řízených počítačem. Těmito moderními obráběcími stroji jako je soustruh, frézka a různé druhy brusek je vybavena obrobna. Na jednom z dalších pracovišť byla představena plechová výroba, svařování a řezání laserem v novém technickém provedení. Firma mimo produktů sloužících k výrobě potravin vyrábí různé typy převodovek a pohonných mechanizmů, roboty pro dopřádací stroje v textilních linkách, navíjecí zařízení pro linky na výrobu umělých vláken a dopravní systémy. Pro přiblížení její činnosti bylo uvedeno, kde se s jejími stroji lze setkat, a to například při výrobě čokolády Milka, u nákladních vozů Tatra, pro které vyrábí diferenciály a převodovky. Tyto strojírenské a elektrotechnické provozy vyžadují množství specializovaných pracovníků.