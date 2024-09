Prozatím poslední velkou dokončenou investicí jsou stavební úpravy areálu ve Vysokomýtské ulici, a to za 18,5 milionů korun. Zároveň krajští radní počátkem září vybrali zhotovitele přístavby a úpravy budovy na Tyršově náměstí.

Téměř 600 žáků ve 22 třídách studuje v letošním školním roce na Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu v Chocni. Pardubický kraj, jako zřizovatel školy postupně investuje do několika budov, ve kterých škola sídlí. Prozatím poslední velkou dokončenou investicí jsou stavební úpravy areálu ve Vysokomýtské ulici, a to za 18,5 milionů korun. Zároveň krajští radní počátkem září vybrali zhotovitele přístavby a úpravy budovy na Tyršově náměstí. Tato stavba by měla vyjít na 19,3 milionu korun včetně daně.

Tisková zpráva Pardubického kraje

„Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu v Chocni prochází postupnou přeměnou ve všech budovách, ve kterých škola sídlí. V září jsme dokončili přestavbu, zřízení učeben, šaten žáků a kabinetů v areálu ve Vysokomýtské ulici, a to za 18,5 milionu korun. Za posledních 10 let kraj nainvestoval do školy okolo 70 milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Jsem velmi rád, že škola získala touto významnou investicí prostory, které ji umožní reagovat na to, co školu zdobí. Škola má výborně naplněné učební obory, pro letošní školní rok je to 125 učňů. Žáci dostali nové prostředí, které je pro kvalitní výuku nezbytné. Věřím, že žákům školy a také vyučujícím se v nových prostorách bude dařit a považuji tuto investici jako velmi pozitivní krok k učebním oborům, které škole dělají momentálně velkou radost,“ okomentoval investici radní Josef Kozel, který má v gesci oblast školství.

Na zářijovém jednání navíc krajští radní schválili výběr zhotovitele na stavební úpravy přístavby a navazujících částí historické budovy na Tyršově náměstí. „Stavba za 19,3 milionu korun včetně daně zahrnuje opravu střechy, opatření proti zemní vlhkosti po obvodu budovy, zateplení obvodových stěn a střechy, výměnu otvorových výplní, instalaci řízeného větrání, výměnu zdroje tepla a úpravu otopné soustavy, rekonstrukci elektroinstalace, nové podhledy či opravy omítek v rámci novodobé přístavby školy,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.

Práce se budou týkat také historické budovy školy. „U navazující historické budovy dojde k opravě základové konstrukce a k přestavbě pavlače. Kromě toho se zateplí půda historické budovy, aby se zamezilo nadměrným ztrátám tepla a problémům s kondenzací vlhkosti,“ řekl Roman Línek, náměstek hejtmana zodpovědný za investice.

Stavba bude zahájena v prosinci letošního roku a dokončena by měla být v říjnu 2025. „Vedení školy počítá s určitými omezeními při výuce, která budou průběžně dojednávána s dodavatelem. Například už nyní víme, že se nebudou provádět žádné hlučné práce během maturitních zkoušek na jaře příštího roku,“ doplnil radní Josef Kozel.

Obchodní akademie a SOŠ cestovního ruchu v Chocni nabízí ve svých vzdělávacích programech tři maturitní a tři učební obory, každý s možností získání množství odborných certifikátů a kurzů, nebo výuku několika cizích jazyků.

Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje