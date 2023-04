V pátek 31. března jsme se již po šestnácté sešli v knihovně na Noc s Andersenem. Spolu s námi i 20 dětí. Letos jsme vybrali téma 90. výročí Ferdy Mravence.

Nos s Andersenem v Letohradu | Foto: Knihovna Letohrad

Naše pohádková babička, paní Hlaváčková dětem přečetla příběhy Ferdy Mravence, povídali jsme si o Ferdovi jeho kamarádech. Potom si každé dítko vyrobilo ze sklenice a polystyrénové koule svého Ferdu. V arkádách jsme si dali večeři, párky na ohýnku. To jsme si pochutnali.

A začalo se soutěžit. Děti jsme rozdělili do čtyřech družstev – Ferdové, Berušky, Pytlíci a Kobylky. Hlavním úkolem večera bylo nashromáždit materiál na stavbu domečku. Za každý úkol družstvo dostalo potřebný materiál: kartóny, barevné papíry, krepový papír… Vyplňoval se kvíz, běhalo se, hrálo se živé pexeso.

Nos s Andersenem v LetohraduZdroj: Knihovna Letohrad

A když se setmělo, družstva se vydala do parku, kde hledala pomůcky, které jim stavbu domečku zjednoduší – izolepu, lepidlo, fixy. Venku už byla úplná tma, tak jsme se vrátili do tepla knihovny a družstva se pustila do stavby domečků. A to jsme koukali. Děti projevily velkou kreativitu a domečky se moc povedly. Můžete se přijít podívat, máme je v knihovně vystavené.

Ale to už byl čas na spaní. Paní Hlaváčková četla pohádky a děti se postupně propadaly do říše snů. Ráno se vstávalo brzy, tak jsme vedle sbalení spacáků a snídaně stihli čtení, hraní her i vyhodnocení večerní soutěže. A vlastně vůbec nevadilo, že vyhráli všichni. Domů si děti odnesly svého Ferdu a tradiční pohlednici pro účastníky Noci s Andersenem.

Pavla Bárnetová