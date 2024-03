Vznik šesti firem na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová Článek Ve školním roce 2023/24 vznikl na Střední škole technické a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebová rekordní počet JA firem (Junior Achievement).

Neuvěřitelný počet studentských firem | Foto: Zuzana Pluhařová

JA firmy zaštiťuje organizace JA Czech a pomáhá tím školám připravit žáky do reálného světa podnikání. Letos tedy byly založeny tyto firmy Čaj o šesté, JOBSY, CUBE FOR HELP, SKY CARD PRINT, SCAN BAND a Kyberhygiena pro mladé.

Žáci z různých oborů vytvořili skupiny podle svých zájmů a předmětu podnikání, který si sami zvolili a fungují jako skutečná firma. V prvním kroku firmu založí, dohodnou se na vkladu a předmětu podnikání.

Dále si rozdělí funkce a s tím i související povinnosti. Dalšími kroky jsou průzkum trhu, vývoj a výroba výrobku či služby, propagace a prodej, v závěru roku potom vyhodnocení podnikání (závěrečná zpráva i celkové zhodnocení každého studenta). Po absolvování výukového programu mohou žáci přistoupit ke zkoušce z podnikatelských dovedností a získat mezinárodně uznávaný Certifikát podnikatelských dovedností. Žáci jsou vedeni i k etice podnikání a sociální pomoci ve sféře, kterou si vyberou.

Žáci, aniž by si to uvědomovali, se zábavnou formou učí spolupracovat v týmu, komunikovat, rozhodovat a nést zodpovědnost. A co je rozhodující? Jedinečná příležitost vyzkoušet si podnikání na nečisto, to nemá rozhodně každý.