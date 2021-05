Dle výzkumů Asociace pracovníků intervenčních center ČR každá 5. až 6. rodina v České republice zažívá domácí násilí, v 80 procentech těchto rodin žijí děti. Domácí násilí se nevyhýbá ani mužům či seniorům. V Pardubickém kraji se mají kam obrátit s žádosti o pomoc.

Na webové adrese www.nenech.se najdete informace, kam se v případě domácího násilí dále obrátit. | Foto: www.nenech.se

Platforma Nenech to být a Intervenční centra se spojila do nového projektu Nenech se, který nabízí každé ohrožené osobě možnost snadného a bezpečného kontaktu s intervenčním centrem přímo z domova. Díky unikátnímu kódu, který se objeví po vyplnění formuláře, tak může oběť komunikovat i s Intervenčním centrem Pardubického kraje nedohledatelně a skrytě před násilnou osobou. Na webové adrese www.nenech.se najdete veškeré informace.

Do konce března 2021 se lidé, kterých se domácí násilí týká, mohli na intervenční centra v České republice obracet zejména osobně, emailem či telefonicky. Zcela ale chyběla možnost spojit se s příslušným intervenčním centrem anonymně a přímo z domova.

Intervenční centrum Pardubického kraje, SKP-CENTRUM, o.p.s. pracuje se všemi členy rodiny, s dětmi bez omezení věku, s ohroženou osobou, ale i s osobou násilnou v rámci programu NENA – Domov bez násilí. Zprostředkovává poskytnutí následné pomoci, zejména sociální, psychologické, lékařské a právní.