Dvacítka nejen obětavých, ale přímo nadšených dobrovolníků se zápalem a nezdolným optimismem zajistila bohatý program, který každoročně přináší něco nového. Beze sporu se vypravili dnes vážení otcové do svých klukovských let při pomoci lezení dětem do korun stromů, na malou lezeckou stěnu a při střelbě ze vzduchovky a lukostřelbě. I novou zálibu současné doby slack line – chození po laně se jako vzorové podání bez ohledu na věk odvážně snažili předvést svým kritickým ratolestem. S pýchou pak pozorovali mladou generaci při úderech do boxovacího pytle. Vždyť obzvlášť v dnešní době účelná znalost sebeobrany začíná být nezbytností. Neméně záslužné je i předávání zkušeností praktického života, které soutěžní formou přiblížilo zatloukání hřebíků – no, ono trefit se na hlavičku – však to znáte.