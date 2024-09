Nábor do registru dárců kostní dřeně. Ilustrační foto

Při každoroční náborové akci se nám ve škole podaří získat zhruba 50 dalších plnoletých žáků, kteří jsou připraveni takto někomu pomoci. Za 23 let osvětové práce s našimi studenty vstoupilo do registru již 1695 našich žáků či zaměstnanců. Za ta léta bylo 25 z nich shledáno jako vhodní dárci a kostní dřeň neznámému příjemci nezištně darovalo. Zachránili tedy 25 lidských životů. Ochota našich žáků někomu nezištně pomoci je nejen chvályhodná, ale mohla by být i motivací pro studenty jiných škol. Všem našim statečným proto patří velký dík!

Mgr. Radek Biedla