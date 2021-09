V mladší kategorii soutěžilo 27 hlídek. Zvítězila domácí hlídka Černovír A, před Lichkovem D a Lichkovem B. Starších hlídek soutěžilo 28 a zvítězila Lukavice C před Vysokým Mýtem A a Svatým Jiří. Doplňkového závodu jednotlivců na 60 metrů překážek, zařazeného do Ligy MH okresu Ústí nad Orlicí, se zúčastnilo 115 závodníků ve čtyřech kategoriiích. Mezi mladšími zvítězili Viktorie Břízová (Žichlínek) a Jan Mihulka (Bohousová). Ze starších byli nejrychlejší Denisa Boháčová (Lukavice) a Patrik Filip (Choceň).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.