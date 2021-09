V průběhu dne jsou připravena hudební vystoupení: 11.30 – Black Buřiňos dixieland z Týniště nad Orlicí, 14.30 – Míra Toman z Kunvaldu, 17.00 – Happy to meet irský rock z Šumperka, 19.00 – Diesel rock z Panského Pole.

Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si rukodělné výrobky, a to nejen místní, zhlédnout a případně vyzkoušet si některé činnosti, a také pro děti bude připraven zábavný program. Ani o občerstvení všeho druhu ze zdejších zdrojů nebude nouze, čepovat se bude neratovský Prorok, vinaři si mohou dopřát vína z Vinařství Soják Polešovice.

V sobotu 4. září od 11.00 do 23.00 hodin chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách – Sdružení Neratov otevřou své dveře veřejnosti. Tato tradice je spojená s řemeslným jarmarkem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.