Na motorové lokomotivě T211.0503 se uskutečnila výměna kompresoru a další práce. V domácích dílnách běží renovace dalšího vodního jeřábu a letošní expozici by mělo obohatit i několik nových exponátů. Dokončen je také vůz s expozicí modelového kolejiště Bi 4-8936 a vnitřní expozice v budově sousedící s výtopnou.

V pracovní dny trať do Rokytnice ještě tento rok stále obsluhují spolehlivé vozy řady 810, konkrétně 810.508 a 810.343.

V přípravě je nová atrakce, a to jízda drezínou na ruční pohon, a s tím související exponáty traťového hospodářství.

VIDEO, FOTO: Sbírky pro Ukrajinu na Orlickoústecku jsou v plném proudu

Významnou novinkou je úspěch při žádosti o dotační podporu pro renovaci parní lokomotivy 328.011. na sklonku loňského roku. Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém jednání dne 14. prosince 2021 usnesením Z/147/21 schválilo neinvestiční dotaci na náš projekt: „Oprava parní lokomotivy 328.011, etapa II. - akce výměna žáruvzdorných trubek“ a byl nám tak odsouhlasen finanční obnos ve výši 500 tisíc korun. Finance budou v letošním roce využity na výrobu kotlových trubek tzv. žárnic a kouřovek a výrobu nových přehřívačových článků kotle + nákup dalšího materiálu na opravu samotného kotle. Přesto dále pokračuje naše veřejná sbírka a další aktivity k získání financí k provedení samotné opravy kotle lokomotivy a jejího celkového zprovoznění. Věříme, že by se náš záměr mohl podařit realizovat do roku 2024, kdy bude výročí 150 let železnice v Letohradu.

Děkujeme všem podporovatelům a dárcům!

Muzeum lokálky Rokytnice - Vamberk - Doudleby