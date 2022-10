Fanoušci se mohou těšit na monstrózní pódiovou show britských velikánů Muse v rámci turné k jejich devátému studiovému albu Will of the People. Američní Slipknot, kteří svou letošní show v O2 areně dokázali, že se právem řadí k největším metalovým legendám hudební historie, zase potěší v červnu v hradeckém Parku 360 milovníky tvrdších žánrů. „Podařilo se nám opět překročit vlastní hranice. Když nám agentka Green Day spokojeně děkovala, věděl jsem, že nás letošní 26. ročník posunul v mnoha ohledech o obrovský kus dál,“ říká s úsměvem ředitel festivalu Michal Thomes a dodává: „naše píle se nám vyplatila, protože tato stejná agentka nám nyní po měsících vyjednávání potvrdila účast kapely nejen produkčně mnohem větších rozměrů – Muse.“

Rock for People letos slavil úspěch na všech frontách a 27. ročník festivalu na tento úspěch nejen naváže, ale chystaným lineupem ho doslova převálcuje. Organizátoři nesundávají nohu z plynu, a kromě dvou headlinerů oznámili první balíček dalších 15 kapel, na které se mohou návštěvníci festivalu v létě těšit. Jedná se o dramaturgickou ochutnávku toho, jakým směrem se bude lineup dalšího ročníku ubírat. „Nad lineupem přemýšlíme vždy komplexně tak, aby fungoval jako celek. Přinášíme našim fanouškům velká jména světové scény, aby se skvěle doplňovala, střední kapely tvrdších žánrů, které milují, ale také zajímavé dramaturgické přesahy,“ komentuje linku festivalu Michal Thomes a dodává: „důležitou roli hrají také nová „fresh“ jména, která s námi naši fanoušci rádi objevují.“

Jako subheadlineři se na festivalu představí britští metalcoroví Architects, kanadští punk rockeři Billy Talent a američtí rap rockoví Hollywood Undead. Dále na pódiích Rock for People v červnu vystoupí kapely I Prevail, Lorna Shore, Nothing But Thieves, Paledusk, Set It Off, Sleep Token, The Amazons a While She Sleeps. Československou scénu na festivalu prozatím zastupují slovenští rockeři From Our Hands, nepředvídatelní bouřliváci Hentai Corporation, fanouškům RfP dobře známí I Love You Honey Bunny, tvrdší žánry zastupující Severals a exkluzivní comebackový koncert post-hardcorových Shogun Tokugawa. Rock for People hlásí: „Tohle je teprve začátek!“

Festival Rock for People se uskuteční v termínu 8. až 11. června 2023 v hradeckém Parku 360. Předprodej vstupenek další edice za 2990 korun startuje v pátek v 10 hodin na GoOut.

SLIPKNOT

Slipknot vyprodávají koncerty napříč kontinenty a na turné přinášejí jedinečný zážitek, který zasáhne všechny lidské smysly. S nadcházejícím sedmým albem “The End, So Far” jsou Slipknot zpět v plné síle! Ze středozápadu Spojených států v tichosti vykvetla žánry i generace přesahující jedinečná kapela bez jakýchkoli možných kompromisů. Od zahájení hudební revoluce v domácí Iowě v roce 1999 získali původně hudební outsideři cenu Grammy a 10 dalších nominací, 12x celosvětově dosáhli na platinové album a 41x na

zlaté a jejich hudba na internetu zaznamenala přes 8,5 miliardy přehrání, zhlédnutí videoklipů přesahuje 3,5 miliardy. Čísla nevídaná pro rockovou kapelu této generace, nebo jakékoli jiné. Časopis Rolling Stone zařadil zásadní (platinou ověnčené) album “Iowa” (2001) mezi 100 nejlepších metalových alb všech dob, The Ringer dodává: “Slipknot jsou nejdůležitější tvrdou kapelou svojí doby.” Zatím poslední, šesté, album kapely “We Are Not Your Kind” (2019) se v roce vydání umístilo na první příčce v celkem dvanácti zemích.

MUSE

Dechberoucí futuristická show, hypnotické efekty, nezaměnitelný zpěv a texty, které se vryjou hluboko pod kůži. To a mnohem víc jsou Muse, jedna z největších a nejúspěšnějších rockových kapel současného hudebního světa. Nová show kapely navazující na nedávno vydané album “Will of the People” se řadí k těm nejlepším živým hudebním vystoupením, které lze na současné hudební scéně vidět a zažít. Trio skládající se z Matta Bellamyho, Dominica Howarda a Chrise Wolstenholma se do České republiky vrací už poněkolikáté. Kromě premiérové show na Rock for People v roce 2010 už mají za sebou několik vyprodaných koncertů v největší tuzemské koncertní aréně a poslední open air koncert v pražských Letňanech konající se v roce 2019. Muse mají na svém kontě celou řadu hudebních ocenění včetně dvou Cen Grammy, American Music Award, pěti ocenění MTV Europe Music Award, dvou Brit Awards, jedenácti NME Awards a nespočet dalších.

Za RFP Anna Vašátková