V nabídce byly i typicky podzimní pochutiny – pečené brambory a bramboráky ovšem s přidanou vepřovou kýtou nebo gulášem. Pastvou pro oči se pak stala řada dekorací, jejich výroba i prodej včetně vonných svíček. K podzimu neodmyslitelně patří i dýně, kterou si děti mohly vydlabat dle svých představ. Na tisíc návštěvníků bylo spokojeno s touto návštěvou království podzimních snů, kdy si mohli odnést i některý kouzelný Syrob dr.Kitla, ukrývající elixír zdraví v podobě barev, vůní a chuti malin, višní, černého rybízu, jahod, pomerančů, citronu, či bezu a máty. Nechyběl ani Kitl Smrkáček Bio z mladých smrkových výhonků s vitaminem C pomáhající při rýmě a nachlazení. Stanislava Dvořáková

Výstavu navíc doplnilo 40 druhů jiřin a skleník v zahradním centru s levandulovým koutkem. Barevnost četných druhů flóry doplnila kytice lidových melodií cimbálové muziky Kasanica, která od 11 do 15 hodin vyhrávala v hlavním skleníku s občerstvením. Vábivá písnička Vínečko bílé byla pak podnětem ochutnávky vín od vinaře z Mikulova, kdy Rosé a Pálava dotvrdily, že letošní úroda se vydařila. Další ochutnávkou byly oříšky a čaje s ovocem, kdy hruška se skořicí slavila svůj triumf.

V sobotu 18. září se otevřely brány skleníků zahradnictví Šťastný v Ústí nad Orlicí, aby přiblížily všechny krásy, které podzim nabízí. Mezi záplavou květů všech barev dominovaly chryzantémy, okolí skleníků se zahalilo do něžných pastelových odstínů vřesů, které často putovaly s návštěvníky domů, aby se staly ozdobou jejich příbytků.

Rána zahalená do mlžného oparu a šustící koberec z pestrobarevných listů na cestách. Neklamné důkazy, že nastalo další roční období, a to podzim. Toto kouzelné dění na spánek se připravující přírody láká nejen na procházky, ale stalo se i tradičním 6. ročníkem akce Den v našem zahradnictví.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.