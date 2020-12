Ano, vzdálenost 42,195 km se pokusím uběhnout dne 24. prosince. Co mě k tomu přimělo?

Foto: Alex Vágner

Před týdnem mi odešel můj nejlepší přítel Samuel do psího nebe. Miloval běhání a společně jsme měli naběháno stovky a stovky kilometrů. Tak jsem se rozhodl na jeho památku uběhnout marathon „Marathon for Samuel“, a tím mu poděkovat za veškerou radost, kterou nám přinášel. Tento běh za Samuela bude začínat v Letohradě v 9:00 a povede po cyklostezce kolem Dolní Dobrouče směr Ústí nad Orlicí. Dále směr Brandýs nad Orlicí, Choceň a cíl této trasy bude u Samíkova hrobečku ve Vysokém Mýtě. Zúčastnit se tohoto běhu může kdokoliv, kdo má chuť se proběhnout na Štědrý den. Účastí podpoříte nejen Samuela, ale všechny pejsky. Mé přání je, aby všichni pejsci měli milující rodiny a útulky zely prázdnotou. Je důležité se zamyslet před pořízením psa na to, jestli jsme schopni mu dát veškerou péči a čas po celý jeho život. Možnost účasti i jako štafeta – Štafetový běh je ideální možností pro všechny, kteří si netroufnou individuálně na 42 kilometrů, ale mají rádi běhání a aktivní životní styl. Také se můžete připojit kdekoliv na plánované trase. Startovné se neplatí a v cíli vás čeká drobná odměna a občerstvení. Náš nejlepší přítel Samuel zůstane navždy v našich srdcích!