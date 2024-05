Ani ne čtyřletý Apollo už přes tři měsíce marně vyhlíží zájemce, kteří by mu dali nový milující domov. Do útulku Pet Heroes Lanškroun se dostal od majitele, který péči o něj nezvládal – nevyvenčil ho i několik dní.

Apollo | Foto: Pet Heroes

„Apollo se celou dobu, co s ním majitel nešel ven, snažil moč zadržovat, aby doma nevyvedl neplechu. Muselo ho to moc bolet,“ popisuje vedoucí útulku v Lanškrouně Renata Kristková. „Na lidi ale nezanevřel, naopak si moc užívá pozornost a miluje, když může s člověkem cokoliv podnikat.“

Apollo už je přes tři měsíce připravený odejít do nového domova, zájemci se ale nehlásí. V útulku trochu přibral, o to víc se těší na zážitky s novými páníčky. „Apollo je krásný, mladý pes, je učenlivý a neschází mu temperament. Moc rád bude s novou rodinou chodit na výlety, túry, na cvičák, nebo si i jen hrát na zahrádce. Miluje společné aktivity s člověkem a má skvělé hygienické návyky, takže může být i v bytě. Bohužel to, že zadržoval moč, odnesl jeho močový měchýř a musí proto teď jíst speciální dietní granule. Moc rád by ale už opustil útulek a dělal radost v nové rodině,“ dodává Renata.

Zaujal vás Apollo a myslíte, že by se k vám domů skvěle hodil? Pak kontaktujte Renatu na čísle 724 813 222 anebo pište na renata@petheroes.cz. V hledání domova Apollovi pomůžete i sdílením.

Nezisková organizace Pet Heroes již od roku 2013 pomáhá domácím zvířatům v nouzi. Soustředí se jak na šíření osvěty v oblastech péče o zvířata, kastrací a množíren, tak na pomoc ostatním organizacím, které se o zvířata přímo starají. Sami v rámci projektu Handipet Rescue poskytují pomoc nemocným, handicapovaným či týraným zvířatům v nouzi. Od roku 2022 provozují také útulek v Lanškrouně.

Martina Milarová

Pet Heroes

