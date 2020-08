K těm, kteří i přes dosažené domácí i mezinárodní úspěchy zůstali svému městu věrni, patří bezesporu také čerstvý šedesátník Luboš Vašina. Bez nadsázky lze říci, že je ve skutečnosti lokálním patriotem a jak kdysi někdo výstižně poznamenal, sport je pro Luboše životním posláním a zároveň i drogou. A tak přemýšlím kde ve výčtu jeho sportovních a společenských aktivit začít.

Narodil se 14.srpna 1960 v ústecké nemocnici a pokud u jeho kolébky stály sudičky, pak mu musely předpovědět úspěšnou sportovní a především bohatou volejbalovou kariéru. Ta se začala odvíjet v roce 1973 a pochopitelně kde jinde než v domácím oddílu Lokomotivy Česká Třebová na kurtech Na Skále. Není bez zajímavosti, že již tehdy se vytvořila výborná parta kamarádů, mezi kterými nechyběly dnešní trenérské osobnosti, Jiří Šiller a Zdeněk Šmejkal, a kteří společně v roce 1976 vyhráli i svůj první“Titul Mistra“. V roce 1989 se, jako nejstarší a nejzkušenější hráč, stal hrajícím trenérem nově se tvořícího mužského týmu. Rok po roku postupovali odchovanci oddílu z krajského přeboru až do první ligy a nakonec se propracovali ke kvalifikaci o extraligu. Hned v prvním roce prvoligové sezóny se povedl husarský kousek v podobě zisku 4. místa na Mistrovství České republiky na antuce.

V roce 1993 se začíná odvíjet i profesionální trenérská kariéra Luboše Vašiny. Ta vrcholí v roce 2000 ukončením nejvyššího trenérského vzdělání na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze a ziskem Licence A. V průběhu své mnohaleté trenérské dráhy trénoval prakticky všechny věkové kategorie, počínaje přípravkami, přes žáky, kadety, juniory až po extraligové muže. S každou kategorií se mu podařilo získat některý z cenných kovů, nebo titul mistra České republiky. Jeho rukama prošly stovky mladých adeptů volejbalu, z nichž mnozí se později dostali i do nejvyšších soutěží a reprezentací České republiky. Neodmyslitelnou součástí jeho práce s mládeží jsou každoroční výběry talentů do pohybových přípravek a organizace Mezinárodního volejbalového kempu, který patří k nejstarším a největším v ČR. Pod metodickým vedením zkušených reprezentačních a extraligových trenérů probíhá již přes 22 let v České Třebové soustředění volejbalových nadějí z různých koutů Evropy.

Zdroj: z archívu L.Vašiny a M.MichalskéhoPrvním působištěm ve funkci profesionálního trenéra mezi dospělými byl prvoligový Nymburk a v roce 1996 extraligové Vítkovice. Jeho výborné manažerské a trenérské schopnosti nezůstaly na Českém volejbalovém svazu bez povšimnutí a to se projevilo i v následující kariéře. Kromě prvoligové České Třebové a Havířova, byl hlavním trenérem extraligových týmů Ostravy, Opavy, Benátek nad Jizerou a slovenské Myjavy. V letošním roce začíná působit jako šéftrenér u týmu Ústí nad Labem, kterému pomáhá k návratu na lepší umístění v extaligové v tabulce. Vrcholem Lubošovy volejbalové kariéry je mnohaleté působení u národních týmů ČR. Jako hlavní trenér Českého univerzitního reprezentačního mužstva mužů se zúčastnil mnoha světových univerziád. V roce 2007 to byla univerziáda v Thajsku, 2009 v Srbsku, 2011 v Číně, 2013 v Rusku, 2015 v Jižní Koreji, 2017 na Thajvanu a v loňském roce v Itálii. Své letité zkušenosti zúročil ve funkci trenéra české juniorské reprezentace a později i jako manažer, trenér a vedoucí reprezentačního týmu mužů, který v roce 2004 zvítězil v prestižní Evropské lize. V roce 2006 odjíždí s realizačním týmem národního mužstva na MS do Japonska. A tady si dovolím malou vsuvku. Sáhnu-li do hluboké historie, pak připomenu, že díky jeho kontaktů a manažerských schopností jsme mohli v přeplněné tělocvičně Na Skále sledovat mezistátní utkání, o kterých se nám dnes ani nesní. V přátelských utkáních v roce 1995 a 1999 se hráči Sokola utkali s národním týmem Egypta a v trojutkání společně s extraligovými Vítkovicemi i s Mistrem Spojených arabských emirátů All Ahlí. Dnes se tyto exotické země řadí na vrchol světového volejbalu. Při slavnostním otvírání haly, která byla našlapána k prasknutí bylo možné vidět zápasy s českou reprezentací, nebo s Mistrem ČR Aero Odolena Voda. Pro pamětníky jsou jistě nezapomenutelné i beachwolejbalové show na písku na Novém a Starém náměstí.

Luboš Vašina zastává v současnosti mnoho významných funkcí na regionální i republikové úrovni. Přesto, že tráví mnoho času na cestách vždy se rád do Třebové vrací. Připomeňme si alespoň ve zkratce některé jeho aktivity, které ovlivňují sportovní a kulturní dění ve městě. Víme, že pro něho je volejbal krédem, kterému podřizuje každou volnou chvíli. Není proto divu, že ještě před nastávajícími extraligovými povinnostmi vedl českotřebovské volejbalisty Sokola II. Třebovákům nemusím připomínat, že je zakladatelem a hlavním organizátorem Týdne sportu. Ten je již přes 20 let jednou z největších sportovně zábavných akcí v regionu, a stal i jakousi předlohou pro pozdější Olympiádu dětí a mládeže. Je spoluautorem obsáhlé publikace, která podrobně mapuje prvních dvanáct let Týdne sportu v našem městě. Čtyři volební období zastával Luboš Vašina funkci předsedy sportovní komise města, která posunula českotřebovský sport vpřed, především ve vytváření grantových programů a v aktivnějším zapojením města v oblastech sportu. Je starostou, předsedou oddílu a manažerem TJ Sokol Česká Třebová II.

Luboš Vašina získal i řadu prestižních ocenění. Za dlouholetou a obětavou práci v České obci sokolské, od Českého volejbalového svazu Medaili Otakara Koutského za významný přínos v rozvoji volejbalu, ocenění za dlouholeté organizování společných sportovních kempů mládeže, plaketou za sportovní a společenský rozvoj partnerských měst České Třebové a Olawa, Ceny města Česká Třebová a další. Za zmínku ještě stojí, že jako hráč získal v roce 2006 s týmem Sokola Česká Třebová veteránský seniorský titul Mistra republiky v kategorii nad 40 let. U Luboše plně platí rčení, že jablko nepadá daleko od stromu. Oba synové hrají volejbal, Luboš za tým Sokola II a již v 16 letech hrál jako kadet 1.ligu mužů. Lukáš se již ve svých dvaceti letech stal ústředním hráčem extraligových Karlových Varů, členem reprezentačního výběru, Mistrem a Vicemistrem Evropy v kategoriích U19 a U20 a účastníkem dvou MS.

A tak Ti Luboši přejeme do dalších let ještě hodně sportovních úspěchů, radosti z volejbalu, pevné zdraví a ať se do Třebové vždy stále rád vracíš.

Milan Michalski