Ráda bych Vás touto cestou informovala o právě vydávané novince našeho malého rodinného vydavatelství, Vydavatelství OBLAK.

Foto: Blanka Kučerová

Po dvou letech jsme se pustili do realizace další literární omalovánky, tentokrát s tématem Babičky Boženy Němcové. Podařilo se nám ji i přes všechna omezení a uzávěrky dokončit a tento pátek šla do distribuce. Omalovánkový sešit na 16 stránkách A4 formátu seznámí školáky i studenty s jednotlivými kapitolami stěžejního díla nejznámější české spisovatelky. A kromě rozborů kapitol/postav přidává i obrázky k vybarvení. Bez předlohy, pěkně podle fantazie. Naše Babička je klíčem k pochopení románu i klíčem k jeho přečtení. Ale jsme si vědomí toho, že ne všichni studenti se knížky chytí a přelouskají ji. A ač to tak nevypadá, naší Babičkou jistě nepohrdnou ani dospěláci. Milovníků Němcové po České a Slovenské republice chodí spousty, stejně tak jako hobby omalovánkářů. Nevěříte? Ozvěte se, řekneme vám více…