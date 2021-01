Chtěli bychom všem asistentům a dobrovolníkům poděkovat za jejich obětavost a skvělou spolupráci. Děkujeme také všem, kteří nám umožnili rozmístit pokladničky v jejich provozovnách a institucích.

Na Orlickoústecku výtěžek ze sbírky pomohl v minulosti ke vzniku a činnosti mnoha služeb, např. Občanské poradny, Domácímu hospici ALFA-OMEGA nebo Sociálně terapeutickým dílnám Miriam v Králíkách. Ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí Ing. Marie Malá sděluje: „Finance z Tříkrálové sbírky jsou pro Oblastní charitu velmi důležité. Pomáhají tam, kde se finančních zdrojů nedostává, či se obtížně získávají z veřejných prostředků. V letošním roce je výtěžek sbírky určen na podporu a zkvalitnění péče o umírající, nemocné, lidi s postižením, na pomoc potřebným rodinám a dalším, kteří se ocitli v nouzi.“

Pro letošní rok byla tříkrálová koleda prodloužena do 24. ledna 2021. Nově je možnost podpořit Tříkrálovou sbírku i prostřednictvím tzv. online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz. Online kasička bude v provozu do konce dubna letošního roku. Celkový výtěžek ze sbírky by měl být znám začátkem měsíce června.

Petra Hubálková