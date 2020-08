Nakonec monitorování probíhalo přes 7 hodin, od 19 hodin 21. 7. do 2.30 22. 7., ve věži byly instalovány 4 statické kamery, ve sklepení také 4 a s další nahrávací i zobrazovací technikou jsme procházeli věž i sklepení. Zajímavé to rozhodně bylo nejen pro členy spolku, ale i pro mě, ještě nikdy na Zámečku nebyl nikdo s takovouto technikou. Kamery také ukázaly, jaká je ve sklepení vlhkost, jak jsme prošli kolem některé, začaly na obrazovce doslova vířit kapičky vlhkosti jako husté sněžení.

Hlavně jednu kameru mají zvláštní, která snímá v jiném spektru než běžná kamera a dokáže zobrazit v bodech a čárách případný pohyb jevů, které jinak nejsou vidět. Na této kameře se skutečně v 1. i 2. patře nějaké pohyblivé anomálie několikrát zobrazily.

Rozhodně tento průzkum patří k tomu nejzajímavějšímu, co se na Zámečku za dobu provozu dělo a jsem velice zvědavá, až bude ta spousta zobrazovacího a zvukového materiálu zpracována, jestli se opravdu prokáže výskyt paranormálních jevů na Zámečku. Bude to nějakou dobu trvat, materiálu se nahrálo opravdu hodně a vše musí členové týmu projít. Výsledky pak zveřejníme, i na stránkách spolku: www.posmrtnyzivot.net, kde je také podrobněji vysvětlena funkce této zvláštní kamery.

30 000 návštěvníků

Za krásných jarních dnů návštěvníci nechodili, kvůli omezení cestování. O prázdninách jich však začalo chodit víc, než bych čekala. Když scházela přibližně stovka do tohoto počtu návštěvníků, bylo několik nečekaných prohlídek s větší skupinkou návštěvníků, i s dětmi z příměstských táborů a šlo to tak rychle za sebou, že jsem neuhlídala návštěvníka, který byl tím 30 000. K 3. 8. Zámeček navštívilo už 30 077 návštěvníků, že se letos po jarním výpadku takto rychle návštěvnost zvedne jsem ani nečekala. Sice mě mrzí, že jsem mu nepředala dárek, a nevíme, kdo to byl, na druhou stranu mě těší, že na Zámeček chodí více návštěvníků než v posledních letech a zápisy v návštěvní knize dokazují, že se při prohlídce rozhodně nikdo nenudí.

Jak bylo zveřejněno, Zámeček je v prodeji a nezbývá než doufat, že se nakonec ten pravý zájemce, který by dokázal dotáhnout opravy do konce a vytvořil ze Zámečku ještě lépe vybavený cíl výletů pro všechny, které historie zajímá, najde.

Knoflíkiáda úspěšně pokračuje

Charitní akce Knoflíkiáda byla zahájena 10. 6. 2010 a v první etapě za 6 let , do r. 2016, se podařilo různými způsoby získat a vydělat pro děti hlavně s ochrnutím pohybového aparátu i dalším onemocněním celkem 502 000 Kč. Na Zámečku vznikla unikátní sbírka knoflíků a bylo uznáno 8 českých a jeden světový rekord, z toho mám dva drátované.

Potom byla tříletá přestávka a vloni navázalo pokračování. Od loňského listopadu úspěšně pokračuje spolupráce s nadačním fondem Šance onkoláčkům a s paní Dagmar Kodytkovou i dalšími dáváme výrobky své nebo které nám někdo daruje na bazárek této nadace, kde si je zájemci vydraží a platbu posílají rovnou na transparentní účet nadace, a po kontrole platby jim vydražené výrobky posíláme.

I finanční příspěvky se daří domluvit, v lednu poslal DJ Standa částku 12 000 korun, kterou vybral na svých akcích a ještě to vylepšil dalším příspěvkem. Koncem července Standa přijel na Zámeček se žlutou kasičkou, prasátkem, do kterého na akci Kabaret na Knoflíku v Lanškrouně nasbíral krásnou částku 5 641 korun, které jsem druhý den posílala na transparentní účet NF Šance onkoláčkům.

Zatím se podařilo pro děti bojující se zákeřným onemocněním získat a vydělat za naše výrobky a dary od hodných lidí, prodejem v nyní už zrušeném hračkářství, výrobou na dvou předvánočních akcích a v aukcích na bazárku nadace 170 000 korun a to nás velmi těší. Největší poděkování bych ráda věnovala paní Dagmar Kodýtkové, vedoucí bývalého obchodu s hračkami na náměstí v Lanškrouně, kde nové pokračování Knoflíkiády díky její velké podpoře mohlo začít. Nadané malířce Iloně N. K. bych chtěla poděkovat za spoustu obrázků, o které je na bazárku nadace velký zájem a samozřejmě DJ Standovi za krásné částky, které na svých akcích pro onkoláčky získává. Poděkování patří i všem dalším, kteří nám pro bazárek něco věnovali nebo pokračování Knoflíkiády podpořili jinak. Děkuji i firmám z Lanškrouna, které poskytly finance na nákup materiálu, nebo firmě, která věnovala 9 kilo materiálu na výrobu pro bazárek NF.

Na Zámečku budou vyvěšeny v sále druhého patra na novém tablu kromě fotografií i všechny potřebné informace, aby kdo z návštěvníků něco tvoří a chtěl by se přidat se dozvěděl, jak může s námi dětem pomáhat, pokud bude mít zájem. A u drátenické výstavky mají návštěvníci možnost zakoupit si srdíčkový zápich do květináče a tím nemocným dětem také přispět. Těší mě, že toho při prohlídce využívají, a korunky pro děti přibývají. Částka takto získaná bude také postupně uváděna na novém informačním tablu, vždy když bude malá kasička plná a bude spočítána.

Další průzkum sklepení

Připravuje se také další průzkum zámeckého sklepení, nejen na výskyt paranormálních jevů, který už proběhl a na jehož další výsledky si musíme nějaký čas počkat, ale i možnosti vyústění podzemní chodby, tolikrát zmiňované pamětníky. Od některých mám i autentické zápisy že v chodbě kdysi v mládí opravdu byli. Rozhodně Zámeček svá tajemství nevydává lehce, ale doufám, že se podaří alespoň zase něco nového zjistit. Tentokrát by mělo monitorování možných podzemních prostor proběhnout kvalitními přístroji, a jsem velmi zvědavá, jestli se existence dalších podzemních prostor pod vytipovanými místy potvrdí.

Zjistilo se také, že na Zámečku žije ve věži i sklepení vzácný a ohrožený druh netopýra Vrápník malý a Zámeček bude zapsán jako další evropská lokalita jeho výskytu.

Kdy na prohlídku

Prohlídka je možná ve všedních dnech celoročně po domluvě na tel 776 642 277, o prázdninách v sobotu, neděli a o svátcích 10.00 – 17.00 s možností změn, které budou případně včas upřesněny na webu: www.novyzamek.cz v aktualitách. Zde jsou i další informace, články a fotodokumentace o všem, co se na Zámečku děje nebo dít bude.

Příjezdová cesta k zámecké věži vede stromovou alejí odbočkou ze silnice mezi Lanškrounem a obcí Rudoltice, nebo je možno projet k ní i mezi bytovými domy sídliště Zámeček.

Krasava Šerkopová, kastelánka Zámečku u Lanškrouna