Jako zakladatel tehdejšího Kovostavu zde působil ve funkci podnikového ředitele celých 20 let, až do doby, kdy se stal ředitelem pro rozvoj na generálním ředitelství Elitex v Liberci, kde pracoval až do odchodu do důchodu. Ani pak nedokázal odpočívat a až do roku 1995 využíval svých odborných zkušeností na Textilní fakultě Technické univerzity v Liberci. Svojí celoživotní prací se zasloužil o dobré jméno a významné postavení českého (československého) textilního strojírenství ve světě. Oboru, jehož věhlas byl na svém vrcholu právě v době, kdy i on byl na vrcholu svých tvůrčích sil.