Na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v Žamberku se uskutečnil Letní robotický kemp, který pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET). Toto setkání je určené mladým nadějím v oblasti robotiky.

Letní robotický kemp | Foto: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Účastníky přijel podpořit i radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „Jedná se o setkání žáků ve věku 12-17 let a pedagogů, kteří mají možnost prezentovat svoji práci i prodiskutovat témata z oblasti robotiky. Čeká je také malá vzájemná soutěž autonomních robotů. Program probíhá od 13. do 18. září a jeho součástí je také seminář pro vedoucí robotických klubů,“ sdělil předseda AMAVETu Stanislav Medřický. „Jsem moc rád, že se talentovaní žáci, a to hlavně z Pardubického kraje, mohou i v této době sejít a vyměňovat si zkušenosti a hledat inspiraci pro další práci a studium. Jedná se o mladé naděje vědy, výzkumu a vývoje. Naši žáci pravidelně získávají ocenění na mezinárodních robotických soutěžích v USA nebo Číně. Celá řada mladých lidí, kteří se dříve zúčastnili projektu AMAVET, se už prosazuje v podnikatelské sféře,“ řekl radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.