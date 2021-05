V současné koronavirové krizi, kdy jsou všechny kluby již rok zavřené, je pro Djs v podstatě jediná cesta. A to internetové streamy.

Proto Vám Fun se Sannym přinášejí po celou dobu online verzi Virtual Bordel Rum, streamovanou přes YouTube a Mixcloud. „V ní oba hrajeme vždy 4 hodinový společný „back to back“ set, přenášený online kamerami z „domácího vězení“. Stovky fanoušků Bordel Rumu a klubové kultury jsou samozřejmě vděčni aspoň za takto zprostředkovanou „party“ a s chutí sledují, nic však pochopitelně nemůže nahradit živý kontakt v klubu. Nemluvě o tom, že finanční ohodnocení DJs je v tomto případě nulové,“ říká DJ Fun.

Fun a Sanny nalezli ale i další cestu, jak přenést jejich hudbu ke svým posluchačům.

„Od konce minulého roku lze totiž naladit Bordel Rum i na rádiových vlnách, respektive na internetovém Rádiu B (www-radiob.cz). Tam vás každý týden na střídačku provázejí Fun a Sanny světem houseových novinek. A také představují čerstvé mixy, jenž speciálně a exkluzivně pro Radio Bordel Rum míchají přední domácí i světový DJs, jako jsou např. Angelo Ferreri, Bidlo, Bonetti, Dan Cooley či Chris Quadrant. Radio Bordel Rum můžete poslouchat v premiéře každé pondělí od 19:00 do 21:00 a v reprízách pak ve čtvtek v 8:00 ráno a v sobotu od 21:00,“ pokračuje DJ Fun.

Zdroj: Youtube

Taneční klubová hudba, jenž nabízejí DJs Fun a Sanny je v každém ohledu s pozitivním nádechem, groovy a funky, často s živými vokály a nástroji. „Žánrově patří mezi styly jako funky house, deep house či nu-disco. Celkově pak spadá do underground house music, vycházející především z americké a UK klubové kultury,“ vysvětluje DJ Fun a dodává, že právě nu-disco a funk-house jsou ve světě v posledních 5 letech na významném vzestupu. Svědčí o tom mimo jiné i současná zahraniční masivní vlna zájmu o těmto stylům kralující radio-show a parties Glitterbox či festival Defected Croatia, jenž spadají do produkce kultovního labelu Defected. Ten si v roce 2019 dokonce vybral DJ Funa jako jediného českého umělce, aby vystoupil právě na v současnosti nejpopulárnějším světovém house festivalu Defected Croatia. Fun se tak ocitl na line-upu mezi takovými světovými hvězdami, jako jsou The Shapeshifters, Claptone, Armand Van Helden, Purple Disco Machine či Joey Negro!

DJ Fun se věnuje djingu od r. 1986 a je jedním z průkopníků house music v ČR.

Klubový house hraje již téměř 30 let. Má za sebou stovky vystoupení ve většině klubů po celé ČR (např. Radost, Roxy, Mecca, Bukanýr, L-klub, Chateau, Event…) a též například ve Francii, Montenegru, na Slovensku či v Chorvatsku. Funa můžete pravidelně vidět a slyšet i na festivalech jako RFP či Colors of Ostrava. Na festivalech jako Creamfields, Open Air Field či Svojšice vystupoval vedle takových star jako jsou třeba Carl Cox, Bushwacka, Underworld či Circulation. Od roku 2006 se též věnuje vlastní hudební tvorbě a to v producentské dvojici Fun & Richie, spolu také vlastní label Elemental music, na jehož kontě je již 30 releasů. Nejúspěšnějším singlem Fun & Richie je remix Lumierovy skladby Mama Said, jenž se dostal do TOP 20 Beatport a Juno Chart! Další jejich skladba s názvem Fly vyšla na mnoha zahraničních kompilacích a za zmínku stojí jistě i remix „Tell Me Love“ pro Daru Rolins.

Sanny je též zkušený DJ, který v našich klubech působí téměř 20 let.

Poprvé se za gramce postavil v lednu 2004 a od té doby si zahrál na mnoha místech v ČR a má za sebou i hraní v zahraničí, například na Slovensku či v Anglii. Mimo jiné založil a byl šéfredaktorem serveru sever.techno.cz, což byla odnož kultovního Techno.cz, webu věnujícímu se dění klubové scény v ČR. Mnoho let byl rezidentem známého libereckého klubu Experiment. Sanny si zahrál též po boku slavných zahraničních Djs, jako jsou třeba Le Babar, Nikola Gala či Flapjackers. Mezi jeho úspěchy patří i vystoupení na festivalech jako Summer of Love, Hangáry či Hradhouse. V posledních letech vystupuje nejčastěji ve dvojici s DJ Funem, právě na jejich stěžejním večeru Bordel Rum.



DJ Fun in the mix:

https://www.mixcloud.com/fun-ky/

DJ Sanny in the mix:

https://www.mixcloud.com/sanny-deepdrink/live-from-bar-nebe-groove-on-da-beach-party-2016/

Vlastní produkce DJ Fun:

https://www.beatport.com/artist/fun-and-richie/48166/tracks