Pohled na louku vrátí diváka o několik desítek, možná i o celou stovku let zpět, do doby, kdy se žilo pomaleji a pole i louky nebrázdila obrovská plechová monstra, ale tráva a obilí „lehaly“ pod kosami sekáčů.

Soutěž v kosení louky odstartuje v sobotu 4. června v 8.00 hodin, prezence bude od 6.30 do 7.30 hodin. Muži čeká pokos 10×10 m, ženy 10×5 m, děti do 15 let 5×5 m.

„Každý sekáč je vítán a může se přihlásit i v den konání akce. Vítaní jsou i všichni diváci. Pro děti bude v rámci doprovodných programů připraven také skákací hrad a malování na obličej,“ informuje za pořadatele Josef Jehlička.